Diosdado Cabello le hizo este llamado a Lorenzo Mendoza

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) Diosdado Cabello en su programa 149 Con el Mazo Dando expresó que Venezuela Potencia es una iniciativa muy positiva del Presidente Nicolás Maduro para que los empresarios privados y públicos inviertan en nuestro país con reglas claras de juego.

Cabello le dio la bienvenida a todos los empresarios, expresó que Venezuela es de todos los venezolanos y debemos mostrar amor a la tierra que nos vio crecer.

“Muy pocos empresarios se dedicaron a producir en Venezuela. Hay muestras.. O es mentira que Lorenzo Mendoza pedía 5 mil millones do dólares para funcionar. Yo también, dame 5 mil millones de dólares para que vea que monto no una Polar, sino tres empresas Polar, quien no lo hace, ponga su plata y venga a trabajar si quiere a su país, aquí nadie le va a quitar su empresa, vamos a trabajar con reglas claras del juego” dijo Cabello.

Información de: Nota de Prensa