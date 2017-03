Durante la edición Nº 149 de su programa semanal Con el Mazo Dando, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, fustigó la noche de este miércoles la actitud apátrida de la derecha que estimula abiertamente una intervención extranjera en el país.

“Cuesta entender a un venezolano que no quiere su país, y cuesta más entender las razones por la que un venezolano no quiere su país, porque el que nació en Venezuela ama su Patria, es más, hay gente que no nació en Venezuela y demuestran más amor por Venezuela que muchos que andan por el mundo hablando mal de su país”, expresó Cabello.

Desde el Poliedro de Caracas, en la víspera de la inauguración de la Expo Venezuela Potencia 2017, el también diputado a la Asamblea Nacional por el Bloque de la Patria rechazó la solicitud que hicieran representantes de la oposición ante la Organización de Estados Americanos (OEA). En concreto, la aplicación de la Carta Democrática Interamericana contra la Patria de Bolívar.

En ese sentido, advirtió las consecuencias que traería al país esta decisión y repudió la posición del secretario general de la OEA, Luis Almagro.

“La OEA es una institución totalmente desprestigiada, pero la Carta Democrática les abre la puerta hasta una invasión, hasta la utilización de fuerzas militares extranjeras en nuestro país. Que existan venezolanos que vayan a arrastrarse e implorar la aplicación de la Carta Democrática a nuestro país, habla muy mal de ellos”, agregó Cabello.

Información de: Nota de Prensa