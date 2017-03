El usuario de Twitter Mountain Butorac ha publicado un gracioso video protagonizado por su ahijada de 3 años, Estella Westrick, y el papa Francisco, que en poco tiempo se ha ganado los corazones de miles de usuarios de Internet.

El hombre, que se define como bloguero, católico y viajero, llevó a la niña a ver al papa Francisco tras la audiencia del miércoles. Un asistente del pontífice levantó a Estella y el papa le dio un beso. Fue entonces cuando la niña aprovechó para quitarle el solideo, una prenda considerada sagrada, que utilizan tanto el papa como obispos y cardenales, y que según la tradición católica, solo se la quitan ante Dios, es decir, ante el Santísimo Sacramento o durante la misa.

“Llevé a mi ahijada a conocer al Papa. ¡Le robó el sombrero!”. Así describió la grabación el padrino de la menor en Twitter. Por su parte, el pontífice reaccionó ante la cómica situación con risas y volvió a ponerse el casquete de seda.

Took my Goddaughter to meet the pope. She stole his hat! pic.twitter.com/SdSorop3uN

— Mountain Butorac (@MountainButorac) 22 de marzo de 2017