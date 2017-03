Twitter cumple 11 años conectando al mundo

Las redes sociales han revolucionado el mundo 2.0 y con ellas las formas de comunicarse en este siglo.

Twitter forma parte fundamental de esta evolución tecnológica y este martes cumple 11 años desde que un 21 de marzo de 2006, Jack Dorsey lanzara el primer tuit, con el cual se dio origen a esta famosa red social.

just setting up my twttr

— jack (@jack) March 21, 2006