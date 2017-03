Como cabe esperar de una disputa que amenaza a casi dos tercios de lo que Guyana considera su territorio, los reclamos de Venezuela sobre la región del Esequibo acostumbran ocupar un lugar prominente en la agenda del ministro de Relaciones Exteriores guyanés.

De visita en Londres para una reunión de ministros de la Mancomunidad Británica, Carl B. Greenidge tocó el tema con sus colegas del Commonwelth y lo incluyó en una conferencia sobre los retos de la pequeña nación sudamericana que dictará en la prestigiosa London School of Economics.

Y el también vicepresidente guyanés habló del asunto con BBC Mundo a menos de un mes del nombramiento de un nuevo mediador de Naciones Unidas para la controversia, que se volvió a calentar en 2015 luego del descubrimiento de importantes yacimientos petroleros mar afuera de la zona en reclamación.

Para Greendige, el recurso a la Corte Internacional de Justicia de La Haya es inevitable y está cerca.

El mediador es diplomático noruego Dan Nylander, mejor conocido en América Latina por su papel de garante del proceso de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC

Pero aunque el también vicepresidente de Guyana celebró las credenciales del nuevo enviado de la ONU, también insistió en que ya era hora de llevar el asunto ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para su resolución.

¿En dónde están en estos momentos los esfuerzos por resolver la controversia?

En el marco de lo estipulado por el Acuerdo de Ginebra de 1966, el Secretario General de Naciones Unidas convocó a una reunión entre los dos países en septiembre de 2016.

Pero en diferentes intervenciones también había prometido dar por concluido el ejercicio de sus buenos oficios en diciembre de 2016, asegurando que si para esa fecha el asunto no había sido resuelto, lo iba a referir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Hasta el momento, los esfuerzos de mediación de Naciones Unidas han resultado infructuosos.

El tema no fue resuelto, pero justo antes de irse el Secretario General (Ban Ki-moon) tomó la decisión de darle más tiempo al diálogo, por otro año, insistiendo en que si esa extensión no producía los frutos esperados -es decir, si no había progreso sustancial en la resolución de la controversia, específicamente la supuesta nulidad del laudo arbitral de 1889- entonces sí lo iba a referir a la corte.

El laudo de 1899 es, por supuesto, el único tratado que rige las fronteras de Guyana. A menudo se menciona el Acuerdo de Ginebra, pero este no hace absolutamente ninguna mención a cambios de territorio, no menciona para nada algún intercambio de personas entre los países.

Lo que dice (el Acuerdo de Ginebra) es que si los dos países no pueden ponerse de acuerdo en una solución pacífica de la controversia, lo que el Secretario General de la ONU debe hacer es elegir del menú (de posibles mecanismos de solución) contenido en el artículo 33 de la carta de Naciones Unidas.

¿Y cree que con este cronograma y la aparentemente inminente entrada en juego de la Corte Internacional de Justicia, se acerca la solución definitiva de esta controversia de casi 200 años?

No es una disputa de 200 años…

Bueno, son casi 170… (La denominada Línea Schomburgk, que sirvió de base a la frontera que es objeto de la controversia, se trazó en 1840).

No, yo lo pondría diferente. La disputa empezó en la década de 1890, tal vez un poquito antes, cuando Estados Unidos ayudó a que Venezuela pudiera llevar a Reino Unido a una mesa de arbitraje.

En esa mesa, ellos recibieron la boca del río Orinoco y acordaron, como parte del Tratado de Washington de 1897, aceptar la decisión del tribunal de arbitraje como final y definitiva.

Venezuela insiste que el territorio, que comprende casi dos terceras partes de la actual Guyana, le pertenece.

Por lo tanto, en lo que a nosotros respecta, ese reclamo acabó en ese momento: Venezuela recibió territorio, Guyana recibió territorio y el tratado operó sin problemas por 63 años.

Es a partir de 1962 cuando los actuales problemas empiezan.

En cualquier caso es un problema que se ha prolongado por mucho tiempo…

¡Por demasiado tiempo!

¿Y creen ustedes que una solución definitiva por fin está cerca?

Obviamente una solución definitiva requiere que las dos partes acepten e implementen lo que han acordado. Y hemos tenido problemas con la voluntad del gobierno de Venezuela para honrar sus obligaciones, lo que no ha sido un problema sólo de Guyana.

Greenidge estima que la Corte podría empezar a dilucidar el caso en 2019.

Creemos sin embargo que la naturaleza de este reclamo, que es que hay un tratado nulo y sin efecto, es uno que normalmente puede ser resuelto por una corte. Un país no puede decidirlo unilateralmente, que es lo que ha pasado en este caso.

Entonces, en nuestra opinión, una vez que el tema sea llevado a la corte, va a ser resuelto en el sentido de que no se va a poder volver a utilizar esa excusa.

Por supuesto, las fronteras no son nunca perfectas, así que no esperamos que los problemas vayan a desaparecer completamente. ¡Pero el hecho es que el reclamo en sí mismo es tan absurdo que Venezuela nunca jamás ha ejercido soberanía sobre el Esequibo!

¿Qué hace “absurdos” los reclamos venezolanos?

Después de que las Provincias Unidas (de los Países Bajos) se separaron de España en 1648 -después del tratado de Münster- España nunca tuvo soberanía sobre el área, pues esa se les concedió a los holandeses tal y como estipulaba el tratado.

Y cuando Holanda perdió las guerras napoleónicas, al pelear del lado de los franceses, el territorio le fue transferido a Gran Bretaña en 1814. Y luego nosotros obtuvimos la independencia, en 1966.

“Venezuela nunca jamás ha ejercido soberanía sobre el Esequibo”. Carl B. Greendige, Ministro de Relaciones Exteriores de Guyana AFP

En otras palabras, nunca nadie de habla española ha ejercido soberanía sobre el territorio. De hecho en la Guyana se pueden encontrar lugares hasta con nombres en francés, como resultado de incursiones de piratas franceses, pero no hay ningún lugar con nombres en español, ni en la costa de Guyana ni en Esequibo.

Y cuando se abolió la esclavitud en Guyana, en 1834, fue el resultado de un conflicto entre esclavos que hablaban inglés y holandés con los ingleses dueños de las plantaciones. No hay ninguna mención, ninguna evidencia, ninguna prueba del involucramiento de gente de habla española.

De hecho, si el Esequibo en realidad hubiera sido parte de la Capitanía General de Venezuela los esclavos africanos no habrían conseguido su libertad hasta 1865. Ese es otro testimonio de lo absurdo de este reclamo.

¿Y si en realidad la disputa es tan absurda, por qué no ha podido resolverse?

Por un asunto de poder. El reclamo es absurdo pero se ha perpetuado por la asimetría de poder entre los dos países.

Para Greenidge, el reclamo se ha perpetuado por el mayor poder de Venezuela.

Cuando Guyana se acercaba a su independencia en 1966 los venezolanos les dijeron a los británicos que a menos de que el tema del territorio fuera resuelto, Venezuela no iba a permitir que Guyana obtuviera su independencia. Entonces los británicos recurrieron una vez más a una negociación y fue ahí se negoció el Acuerdo de Ginebra.

Desde entonces, Venezuela ha sido capaz de obligar a Guyana a hacer ciertas cosas.

Por ejemplo, ocupó la isla de Anacoco, que según el tratado de 1899 es compartida por los dos países, pero Venezuela la ocupó militarmente en 1968. Y en 2013, cuando el barco estadounidense Anadarko hacia exploración sísmica en la plataforma marina, Venezuela capturó la embarcación.

Además, recientemente el congreso venezolano aprobó una ley que dice que el espacio marítimo frente a la costas de Esequibo, Demerara y Berbice, es decir de toda la Guyana, e incluso el que está frente a las costas de Surinam, le pertenecen a Venezuela, y por lo tanto no permitirán perforaciones petroleras en esas áreas.

En 2015, Venezuela desplegó tropas cerca de la frontera en disputa.

Esa es una posición ignorante, pues el acuerdo de Ginebra en ninguna parte dice nada sobre el tema del espacio marítimo. Y aunque Venezuela tenga derechos, porque tiene costa, no puede ser que sus derechos marítimos dejen a Guyana y Surinam sin espacio marítimo.

Entonces, aunque la ley dice una cosa, Venezuela ha tenido en el pasado la capacidad de hacer lo que quiera, o casi todo lo que quiere, y ejercer presión militar porque es mucho más poderosa. Dos divisiones del ejército venezolano prácticamente equivalen a toda la población de Guyana.

“Dos divisiones del ejército venezolano prácticamente equivalen a toda la población de Guyana”. Carl B. Greenidge, Ministro de Realciones Exteriores de Guyana

Venezuela tiene casi 40 veces la población de Guyana, pero también un territorio varias veces más grande. Es decir, está tan escasamente poblada como Guyana. Así que es sorprendente que estén peleando por tener más territorio.

Pero claro, habiendo obtenido la boca del Orinoco como parte del acuerdo de 1899, y siendo en la actualidad los dueños de algunos de los terrenos más valiosos del mundo, pero habiéndolos malgastado y dejado a su gente en dificultades, ahora están buscando otros recursos. Eso es lo que está detrás de todo esto.

¿Qué piensa usted que Venezuela consideraría una solución “práctica, pacífica y satisfactoria”, que es lo que mandaba conseguir el acuerdo de Ginebra?

No tengo idea de lo que Venezuela necesita. Y si un país es capaz de firmar un tratado diciendo que van a aceptar el resultado de un proceso como final y definitivo, y luego reniega de ese compromiso, es muy difícil tener fe de que se puede llegar a un acuerdo entre los dos países que vaya a ser honrado.

Para Greenidge, Guyana no puede renunciar a los derechos consagrados en el tratado de Ginebra.

Por eso es que Guyana en ninguna circunstancia va a aceptar un simple acuerdo bilateral, porque si Venezuela puede romper un tratado que involucraba también a Reino Unido y Estados Unidos, sería muy temerario asumir que podemos trabajar juntos y estructurar un acuerdo hoy que ellos vayan a respetar mañana.

Entonces no sé. Sólo sé lo que dice el derecho internacional: si firmas un tratado, no puedes unilateralmente renegar ese tratado, ninguna solución práctica puede permitirles renegar de ese tratado.

Podemos hablar de todo lo demás que ellos quieran, pero los derechos consagrados en el Acuerdo de Ginebra no pueden ser renunciados.

Venezuela sostiene, sin embargo, que el proceso de arbitraje estuvo viciado…

Eso es un disparate total.

¿Ya sabe a qué me refiero, no? La carta, las acusaciones de colusión…

Sí, pero para empezar, si usted cree que los dos somos los beneficiarios de una decisión que está viciada, usted no puede tomar la parte de la decisión que lo beneficia a usted -en este caso la de quedarse con el Orinoco, su cuenca y la ribera oriental (del río Cuyuní)-, trabajar con ella durante 61 años y una mañana levantarse y decir ‘¿Saben qué? Quiero todo lo demás. Y vamos a exigir lo demás’.

Uno tiene que ir a un cuerpo independiente y que ese cuerpo independiente tome una decisión.

En los mapas venezolanos la región en disputa aparece marcada con líneas oblicuas e identificada como “zona en reclamación”.

En cuanto a las alegaciones de que el tratado estuvo sesgado y que los venezolanos no estaban representados en el panel de arbitraje, déjeme decirle esto: los venezolanos eligieron a sus representantes en el panel.

Y como fue Estados Unidos el que forzó a que Reino Unido se sentara a la mesa de negociación Venezuela eligió a un expresidente de la Corte Suprema de EE.UU. ¡Y su abogado era un expresidente de EE.UU.! ¡No se puede conseguir más músculo legal que eso! Venezuela ciertamente no tenía esa capacidad en esa época. Pero tenía representantes.

Por lo demás, el hombre que luego hizo las alegaciones que alimentan el argumento venezolano -que el laudo arbitral estaba sesgado porque debería haberle dado a Venezuela ya fuera todo o nada, que es un argumento ridículo-, ese hombre (Severo Mallet Prevost) hacía parte el panel y en su momento, en 1899, dijo que era justo. Eso está documentado en reportes de Reuters, de The Times.

Cuando se produjo el arbitraje, Guyana todavía era una colonia británica.

O sea que dejó que pasaran cuarenta y pico de años, casi 50 para escribir una carta, diciendo que la misma no debía ser abierta sino hasta después de su muerte. Y cuando abrieron la carta ahí se afirmaba que (Federik) De Martens -quien era el presidente del tribunal y estuvo nominado al premio Nobel de la paz por sus esfuerzos como mediador en la segunda mitad del siglo XIX- se había coludido con los británicos…

Ahora, está bien hacer esas acusaciones, Pero ¿por qué no las hizo cuando estaba vivo? ¿Y por qué esperó hasta después de haber recibido una condecoración de Venezuela, poco antes de morir? ¿Por qué no le dio una oportunidad de defenderse a las personas que participaron en el acuerdo?

Venezuela jamás ha proporcionado ninguna prueba de que la colusión se produjo”.

Carl B. Greenidge, Ministro de Relaciones Exteriores de Guyana

Es absolutamente ridículo. Y durante todo el tiempo en el que Venezuela ha esgrimido ese argumento, Venezuela jamás ha proporcionado ninguna prueba de que esa colusión se produjo o que en alguna manera afectó la justicia del acuerdo.

¿Y cree que todo eso se puede aclarar yendo a La Haya? ¿Qué es lo que tendría que establecer la Corte Internacional?

Si se argumenta que el acurdo de 1899 es nulo e invalido, la corte tiene que establecer si existe otro acuerdo (que defina las fronteras entre Venezuela y Guyana).

Pero antes tiene que establecer si en el acuerdo de Ginebra de 1966 está implícito que el laudo arbitral de 1899 es nulo e inválido. Y no pueden llegar a esa concusión porque el acuerdo no dice eso.

Guyana insiste en la validez del tratado de 1899, que le da control sobre la región del Esequibo.

¿Hay por tanto un país que se ha estado comportando de una forma que es consistente con el derecho internacional simplemente para ignorar un tratado que aceptaron y honraron por 61 años? ¿Y es eso aceptable? Esas son las cosas que la corte debe decidir.

Si se le permite a un país ignorar el derecho internacional y aplicar sus propias fórmulas porque tiene dinero, o porque tiene poder militar, estaremos regresando a una era de caos y creo que no estamos listos para eso. Ya hay suficiente caos en todo el mundo sin que le permitamos a regímenes descarriados despertarse un día y hacer lo que quieran.

Pero si es tan evidente que la única forma de resolver esto es yendo a la Corte Internacional, ¿por qué ha tomado tanto tiempo? Los esfuerzos de medición de la ONU ya duran más de 40 años. ¿Hubo alguna vez progreso?

Yo diría que hasta la última decisión del Secretario General, que nos fue comunicada en febrero de 2017, no ha había habido absolutamente ningún progreso, ni una gota.

Lo que pasó entre 1966 y 2017, antes de esa carta, fue simplemente que Venezuela se estuvo saliendo con la suya.

Guyana ha denunciado las presiones militares venezolanas ante Naciones Unidas.

Hubo una moratoria, negociada mutuamente, que duró 12 años y fue rota unilateralmente por Venezuela. En 1968 Venezuela reclamó todo el mar territorial de Guyana mediante el decreto Leoni, que jamás fue retirado.

Y en 2013 Venezuela capturó un barco que operaba en nuestra plataforma, haciendo que la empresa Anadarko se fuera y nunca volviera.

También hemos tenido incidentes tierra adentro, con aviones venezolanos atacando embarcaciones que operaban en el rio Cuyuní, en la porción del rio Cuyuní que el tribunal de arbitraje le dio a Guyana…

O sea que desde 1966 a la fecha hemos tenido mesetas, con buenas relaciones entre ambos lados, y valles, en el que se ha ejercido presión militar para tratar de obtener mayor territorio.

Guyana acusa a Venzuela de tratar de intimidarla con su mayor poderío militar.

Ahora, dado que el reclamo es uno de nulidad, es uno que puede ser resuelto por una corte de justicia.

No quiero decir con esto que confíe completamente en la Corte Internacional de Justicia, porque no es así. Como todo tribunal está integrado por seres humanos y nunca ha estado completamente libre de influencias políticas.

Pero al menos es un órgano independiente que puede examinar el reclamo y tomar una decisión con carácter legal que pueda terminar con este problema.

¿Guyana reconocería esa decisión, cualquiera que fuera?

Nosotros vamos a acatar la decisión de la corte. Sería el final del camino.

¿Y qué tanto apetito ve del lado venezolano para ir a La Haya?

Venezuela ya ha indicado, a través de su ministra de Relaciones Exteriores y de su presidente, que no les entusiasma la idea. O peor, que no están dispuestos a ir a la Corte Internacional.

Venezuela ha dicho que prefiere apuesta por una solución “política”.

Pero ese no es mi problema. Tiene que haber una solución para esta controversia. Y la solución no puede ser una impuesta por Venezuela, porque sería injusto y una receta para el caos.

¿Siente usted que hay menos voluntad para llegar a una solución con el actual gobierno, especialmente si se le compara con el de Hugo Chávez?

Con Chávez hubo una mejoría en comparación con lo que había ocurrido antes, porque Chávez eventualmente admitió lo que todo el mundo sabe: que Venezuela hizo su reclamo en 1962 no tanto como resultado de la carta póstuma, sino por razones de política global.

En esa época Guyana estaba liderada por el Dr. Cheddi Jagan, que había sido parte del gobierno derrocado por los británicos en 1953, un gobierno que se había pronunciado a favor del socialismo y del comunismo.

Cheddi Jagan, el primer ministro de Guyana antes de la independencia, era abiertamente marxista.

Entonces, el reclamo venezolano fue una forma de mantener a ese gobierno bajo control y Chávez reconoció ese hecho. Y también indicó que no se pondría al desarrollo de la región, siempre que la misma fuera desarrollada para beneficio de los habitantes de la zona, sus propias palabras.

Creo que a lo guyaneses esa les pareció una posición razonable. En otras palabras, Chávez tenía una posición mucho más sensata y aceptable políticamente. Pero tampoco diría que la actitud de la actual administración es la peor.

El periodo entre 1962 y el gobierno de Chávez, por ejemplo, fue muy malo: aunque a nivel de jefes de Estado siempre hubo contactos, parte del territorio guyanés fue intervenido militarmente y Venezuela fue al Banco Mundial a abogar en contra de la construcción de una planta de energía hidroeléctrica.

Y también hicieron gestiones para que Brasil no cooperara con los guyaneses, boicoteando incluso la construcción de un puente sobre el Tacutú, en la frontera entre ambos países, la construcción de una estación espacial…

En una visita a Guyana, Chávez dijo que no se opondría a la explotación de los recursos de la zona siempre que fuera para beneficio de sus habitantes.

Entonces, ha habido peores periodos que el de Maduro. Y tal vez no se puede esperar un comportamiento diferente o mejor de la oposición.

De hecho es posible que un gobierno alternativo sea peor. Los guyaneses tenemos que estar muy atentos con Venezuela en general.

Pero las cosas se calentaron mucho en 2015, bajo la actual administración…

En este momento la situación no es tan tensa como en septiembre de 2015, cuando habían barcos de guerra venezolanos en nuestras aguas.

Y la actual fuente de tensión en estos momentos parece derivarse sobre todo de su molestia porque hemos podido empezar a explotar los recursos en el Esequibo y su espacio marítimo.

La zona en disputa se mantiene en gran medida deshabitada.

La verdad es que al ser la parte que ha hecho todas las concesiones, también hemos sido los más perjudicados.

Venezuela ha podido explorar y explotar el delta del Orinoco y el mar frente al delta del Orinoco, pero luego va y le dice a todos que el resto del área no puede ser explotada sin un acuerdo mutuo.

Pero tendríamos que haber sido muy tontos para aceptar que Venezuela puede explotar su parte del acuerdo pero que nosotros necesitamos de su permiso para explotar la nuestra. ¿Qué clase de sinsentido es ese?

¿Cuál ha sido el costo para Guyana de todo esto?

El costo ha sido inmenso. Si se mide el PIB con los criterios habituales, Guyana es el segundo país más pobre del hemisferio occidental, a pesar de estar ubicada entre territorios que han logrado explotar sus recursos para ubicarse entre los más ricos de la región.

Ahí está Venezuela, con las reservas petroleras más grandes del mundo, Trinidad y Tobago, Surinam, que han podido explotar sus recursos minerales, incluyendo petróleo y gas.

Guyana es el segundo país más pobre del hemisferio, después de Haití.

Si Guyana no ha podido hacerlo, y su gente sigue viviendo en pobreza, es porque no nos han dejado ni explorar esas riquezas.

Incluso la diferencia en infraestructura en la frontera con Venezuela refleja el costo que Guyana ha tenido que pagar.

Comparado con lo que hay en el lado venezolano y sobre todo en el brasileño, la infraestructura física de Guyana es bastante inadecuada.

Pero también hay que decir que como la población de Venezuela no se concentra en la zona fronteriza con Guyana, los venezolanos que viven ahí a menudo tan mal atendidos como los guyaneses, o incluso peor.

¿Que le diría a esa gente y a los venezolanos en general?

Guyana necesita de sus vecinos. Y a nivel de la gente las relaciones son muy buenas. De hecho, un significante número de guyaneses vive en Venezuela, han emigrado a Venezuela a lo largo de los años, especialmente en la zona de Puerto Ordaz.

Así que mi mensaje sería que somos hermanos y hermanas que nos hemos encontrado por azares de la fortuna, buena o mala, ocupando ciertos espacios. Y ninguno de los dos ha sido capaz de desarrollar plenamente los recursos a su disposición.

A pesar de todo, la relación entre los habitantes de la frontera es buena.

Nuestra tarea y nuestro deseo es que nuestros gobiernos sean lo suficientemente sensatos para desarrollar esos lugares para el bienestar de todos.

Enfrentados al desafío interno de mejorar las condiciones de vida de nuestra gente, y enfrentados a problemas externos comunes a nivel político y económico, nuestra responsabilidad como personas y como gobiernos es trabajar juntos y cooperar.

No tenemos ningún interés en tensiones o conflictos con Venezuela ni con ninguno de nuestros vecinos.

Guyana es el único país sudamericano que tiene el inglés como lengua oficial.

Información de: BBC