Actríz Ruddy Rodríguez “El camino a la felicidad”

Empresaria, productora e impulsora de los valores; son algunas de la características que definen a la actriz venezolana Ruddy Rodríguez, la cual busca fortalecer desde hace muchos años “El camino a la felicidad” de aquellos que han perdido la esperanza, los sueños y las ganas de seguir y en el cual aprovecha la oportunidad de enviar un mensaje a toda la población para que “Activen los valores” para ser más feliz y mejor ser humano.

En su visita a Venezuela y en entrevista exclusiva a Últimas Noticias (ÚN), Rodríguez destacó los proyectos y campañas sociales que viene realizado en Venezuela. De igual manera habló acerca de su rol como actriz que le ha brindado tanta “satisfacciones” en 31 años de carrera artística.

¿Cómo se siente de estar nuevamente en Venezuela?

La simpatía de la gente cuando te miran y te dicen: Hola Niña Bonita, es para mí una satisfacción tan grande de que te vean y te recuerden tan bonito. Son 31 años de carrera artística en compañía del pueblo venezolano, estoy súper feliz y emocionada de brindarle un proyecto más en Venezuela, dijo.

La intérprete de “Natalia de 8 a 9 “viene trabajando desde hace 17 años con su proyecto “El camino hacia la felicidad” que viene acompañado en esta nueva etapa con su respaldo a la campaña “Actívate con los valores”.

¿Qué significa “El camino a la felicidad” para Ruddy Rodríguez?

Es un motivo y propósito más para ayudar a la gente. Hace 17 años cuando me encontré con el proyecto entendí el gran compromiso que tengo con el público que me sigue, y era necesario brindarle un impulso a esa gente que no tiene esperanza a través de otro contexto.

En medio de lo que vive Venezuela actualmente, siempre invita a seguir soñando ¿Cómo se siente a la hora de animar a otros?

Yo estoy cansada que la gente no logré sus sueños y pienso que nunca es tarde para realizarlo. En este momento país considero que el movimiento educativo “Camino a la felicidad” busca que las personas puedan confiar, muchas veces es muy fácil destruir a alguien para que no alcance sus objetivos.

¿Volvería a grabar una telenovela en Venezuela?

Tomé la decisión hace 3 años de no realizar más telenovelas, no fue público mi retiro, es la primera vez que lo digo. Si me gustaría realizar series, películas; también quiero volver a la pantalla venezolana pero con otras propuestas.

La actriz señaló que está feliz de volver a las tablas venezolanas con su monólogo “Una mujer con suerte”. “Me encanta porque tiene que ver con el hombre y la mujer, son muchos papeles en uno.

Esta semana Rodríguez estará de gira con la campaña “¡Actívate¡ por los valores” que va acompañado con su proyecto “El camino a la felicidad” iniciando este 20 de marzo en el Sambil de Caracas con la repartición de más de 5 mil ejemplares del libro.

“Quiero que cuando termine mi ciclo en la Tierra me regocije por haber hecho todo lo que quise y por haberlo hecho bien. Por eso para mí es muy importante acercarme más a ustedes y poder hacerles felices”, Ruddy Rodríguez.

Sarine Lázaro

Información: Últimas noticias