Jhonny Colmenarez, Presidente del Consejo Legislativo del Estado Lara, anunció que puso a la orden su cargo como director de Movilización del Municipio Iribarren del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), esto con la finalidad de permitir con mucha más rapidez los cambios profundos que se van a dar dentro de la tolda roja en la renovación de las autoridades.

Colemenarez, dijo que hay que darle paso a las nuevas generaciones permitir a los jóvenes, a las estructuras de bases de la catacumbas que tomen las riendas de la revolución

“EL poder Popular, Es el poder del pueblo organizado, en las más diversas y disímiles formas de participación, para la toma de decisiones en todos sus ámbitos (político, económico, social, ambiental, organizativo, internacional y otros) para el ejercicio pleno de su soberanía”.

“Los dirigentes estamos obligados a dar la cara al pueblo, como siempre lo hago, porque todo el que me conoce sabe que yo vengo del barrio, de patear las calles y no me apegos a los cargos, solo viene como soldado a la batalla”.

El líder socialista dijo que el proceso de reestructuración de la organización política está orientado a acompañar la lucha del pueblo venezolano.

El Psuv como organización tenemos que estar con la clase obrera, desarrollando todo estos procesos productivos en el marco de unas relaciones de solidaridad y cooperación, enmarcado con la Agenda Carabobo 2021 por lo que el partido tiene que adecuarse a esa tarea, sumado con la ofensiva que está retomando la Revolución Bolivariana.

Aseguró que están trabajando internamente con todo el proceso de revisión de las estructuras de las Ubch y la CLP en razón de la reconstrucción de la hegemonía política y de las mejorar las condiciones.

Recordó que el Presidente Nicolás Maduro dijo que algunos camaradas no están asumiendo la tarea como corresponde, y el mandatario nacional exige el refrescamiento de todas las estructuras dentro del Psuv.

Igualmente pidió disculpa al pueblo si y en alguna oportunidad dejo alguna tarea encomendadas, sin cumplir

Asimismo dejo claro que no abandona el Psuv, ni al Polo Patriótico, la Revolución y mucho menos las luchas del pueblo, al contrario volverá a las bases como un militante más y desde allí desde esa trinchera, seguirá en la batalla por la construcción del socialismo.

Finalizó diciendo que se dedicara única y exclusivamente al trabajo legislativo, contralor, de acompañamiento al pueblo en sus denuncias, “no estoy aspirando a un nuevo periodo como legislador, por el contrario llamó a materializar la orden de Hugo Chávez de jugarnos la con las bases, los próximos candidaturas deben ser motivo de una gran consulta a las bases, donde los protagonistas sean caras nuevas, jóvenes, mujeres y dirigentes de base tanto dentro de las estructuras del Psuv como de cargo de elección popular, no podemos seguir con cuadros con 3 4 y hasta cinco cargos o responsabilidades de manera simultaneas.”

Jhonny Colmenarez lleva 20 años desde 1997 hasta este 2017 luchando con el MBR-200 y los inicios de MVR, hasta la actualidad desempeño, coordinaciones y estructuras de base, parroquiales, municipales, estadales y nacionales incluyendo congreso del PSUV, MVR, Círculos Bolivarianos, Colectivos MDL, Esquina Caliente, Misiones, FFM y Frentes Sociales.

Información de: Nota de Prensa