Elorza sera declarado Patrimonio de la Nación, en el día de San Jose

La rumba en la población de Elorza comenzó temprano. Desde el martes se encuentra la gente celebrando lo que serán las tradicionales celebraciones que tienen el punto central mañana 19, con el festejo del día de su santo patrono, San José.

Las fiestas populares y turísticas de Elorza se celebran desde 1955, con la realización de competencias deportivas, la elección de la reina de las festividades y una serie de espectáculos de música venezolana que se realizan en los principales vegueros de la zona.

En un principio, las fiestas eran muy localistas, por cuanto solo los habitantes de Elorza se ocupaban desde la organización hasta la realización. Con el paso de los años, la Alcaldía del Municipio Rómulo Gallegos (donde está ubicada la población apureña) se encarga de coordinar todo lo referente a estos días.

En esta oportunidad el alcalde Solfredis Solórzano informó que las fiestas más criollitas del mapa (como también se le conocen) reivindican el acervo cultural y llaneridad de estas tierras. “El 18 de marzo contaremos con un ‘Sound car’ al estilo criollo en los espacios del Ángel de La Guarura porque no perdemos nuestras raíces. Siempre la música llanera de primer lugar”, dijo en ocasión de anunciar los festejos.

Para mañana (Día de la Elorzanidad), el alcalde Solórzano indicó que se realizará una serenata llanera con arpa, cuatro, maracas y repiques de campanas, a partir de las 6:00 de la mañana, con un recorrido de baile de joropo por todas las calles del pueblo.

Después se realizará un acto solemne en la Plaza Bolívar donde se hará la declaración de la ciudad de Elorza como Patrimonio Cultural de la Nación (ya las fiestas fueron declaradas patrimonio en 2014). Por otra parte, se reconocerán los 50 años de trayectoria artística de Francisco Montoya, “El Tigre de Payara”.

El músico dijo que este homenaje significa, para él, “un paso grande como folclorista. Es un regocijo muy grande que invita a que uno siga defendiendo la música venezolana. Me demuestra que tengo que seguir el camino que estoy transitando”, afirmó.

Montoya ya perdió la cuenta de las veces que se ha presentado en las Fiestas de Elorza y para festejar con la gente este reconocimiento, a las 11:00 de la noche, estará en El Rincón del Veguero ofreciendo sus mejores temas.

Vitico Castillo, “El amarillo de la ñema”, será otro de los intérpretes que ofrecerá su repertorio en las Fiestas. “Estaremos ofreciendo una muestra de nuestra cultura en la tarima, con los temas que le gustan a la gente, tales como Para qué voy a mentir, No me corra cantinero, Corazón de concreto, Soltero no tiene peo y Una copa de cristal, entre otros”, explicó.

Castillo tiene más de 15 años visitando estas fiestas. “Hacemos un llamado al pueblo de Venezuela para que se una a estas festividades que van a estar muy buenas. Te invade una emoción cuando llegas porque te encuentras a gente de toda Venezuela e, incluso, de otros países. La gente es muy cálida. La algarabía del pueblo te contagia. En cada esquina escuchas un arpa, en los vegueros siempre hay alguien cantando. Las mangas de coleo son importantes”.

Uno de los encantos de las fiestas es la gente que se reúne: “es sana. Las personas van a disfrutar, no están pendientes de otras cosas. Quienes hacemos nuestra música llanera no estamos pendientes de hacer maldades”.

El talismán. En 1962, Eneas Perdomo (fallecido en 2011) compuso el tema Fiesta en Elorza, que se ha convertido en un emblema tanto de los festejos como de la población. El compositor fue declarado “Hijo ilustre” por ello y el pasaje fue proclamado, en 1991, como Himno Popular de Elorza.

Aunque tenía muchos años como cuatrista e interprete de distintas agrupaciones, no fue sino hasta 2006 cuando el nombre Rafael “El Pollo” Brito comenzó a despuntar dentro del mercado musical nacional. Primero con Una casita bella para ti y, luego, precisamente con Fiesta en Elorza. “Es un tema muy conocido, del cual todo el mundo se sabe, por lo menos, el estribillo (“Un 19 de marzo/ un 19 de marzo/ para un baile me invitaron/ En la población de Elorza/ en sus fiestas patronales”), lo cual me ayudó mucho en mi carrera”, dijo.

“El Pollo” hizo una fusión de ese y otros temas porque quería aportar otro tipo de ritmos a la música venezolana. “Quería acercarla a la gente. No sólo a los jóvenes, como decían los entendidos. Fue una fusión de ritmos afrovenezolanos con el pop que funcionó muy bien”.

Arpa y cuatro

Belleza: hoy se realizará la elección de la Reina de las fiestas. El baile de coronación será animado por Porfi Baloa y sus Adolescent’s, además de Campesinos Rap.



Joropo trancao: una gran tarima se instalará en las fiestas, donde sonará la música venezolana. Jorge Guerrero llevará la batuta del cartel y estará acompañado por Bartolo Jiménez, Yuliana Ojeda, Yulis Bracho, Blanca Gallardo, Pedro Añez y Nixon Carrillo, entre otros.



De leyenda: mañana en la tarde, luego de la procesión de San José, comenzará la música. Iniciará con la presentación de la leyenda “Florentino y el Diablo” a cargo de Cacho Linares, Vidal Colmenares y Aldo Márquez.



Cierre: el amanecer llanero de mañana contará con 23 artistas como Domingo García, Antonio Córdova, Héctor Salazar, Rosa Vizcaya y Yuraima Vázquez, por nombrar algunos.

Yeferson Salazar

