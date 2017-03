¡Conmovedora historia!: “Soy maestra y salgo a taxear para mantener a mis hijos”

Debido al incremento en los productos de primera necesidad, barquisimetanos, se han visto en la obligación de trabajar turnos dobles e incluso mantener hasta dos trabajos para llevar el pan diario a sus hogares.

“Soy maestra, pero el sueldo de la institución no me alcanza para mantener mi hogar y mis hijos” nos cuenta la señora Escalona, quien por resguardo no quiso que destacáramos su nombre, se ha visto en la necesidad de optar por un segundo empleo luego de dar clases en horas de la mañana.

Nos relata que actualmente, con el incremento de los precios en los productos de la cesta básica se vió en la obligación de “taxear” por las tardes para llevar más dinero a su casa.

“Entre mi esposo y yo no cubrimos todas las necesidades, un sueldo minino actualmente no alcanza para nada, mi esposo trabaja de tiempo completo, pero por más que queremos estirar el dinero y comprar solo lo necesario se nos es imposible aguantar cada quincena con la plata”

Escalona manifiesta que luego de salir del trabajo y hacer el almuerzo de sus hijos en horas del medio día, realiza la limpieza del hogar y luego de las 5:00pm cuando muchas personas salen de su trabajo, ella comienza a taxear por las principales calles de Barquisimeto

“Hay días que en unas horitas gano lo que me gano en la quincena, no les miento, me da miedo por la inseguridad que se está viviendo, no monto a todo el mundo me fijo en sus caras y sus gestos pero ahorita no se puede confiar en nadie, lo hago por la necesidad de mi familia”

Del mismo modo expresa que ya a las 8:00pm regresa a su casa para darle cena a sus hijos, hacer las tareas, en lo posible intenta no abandonar su familia y matrimonio

“Entre mi pareja y yo intentamos mantener la felicidad de la familia a pesar de que, diariamente, todos los precios están subiendo, nos repartimos los quehaceres, el trabajo, cuando yo no puedo salir a taxear, el lo hace por mí, es muy raro ver a una mejer de taxista, pero la necesidad y el hambre nos ha obligado a tomar esas decisiones”

Destrucción familiar a futuro

“A veces dentro de la soledad pienso que como mujer no satisfago sexual a mi esposo por culpa de la situación del país”

Cabe destacar, que pudimos conversar con la psicóloga Belkis Araujo, quien nos manifestaba que la falta de tiempo por los padres podría destruir a futuro el ambiente familiar.

“La falta de tiempo es relativo, influye en la pareja, si los dos trabajan y llegan cansados; no tienen tiempo para la intimidad y para los niños, el afecto familiar será desprendiendo. Es obligatorio que los hijos reciban tiempo de calidad”

Destacó la psicóloga que uno de los factores que influye en esta situación es la “crisis de país”. “Afecta mucho la parte del gobierno, hay una crisis de valores familiar y eso se deba a que todo el mundo está pendiente otras cosas”

Manifiesta que los cabecillas de las familias actualmente se mantienen en “colas” para poder comprar alimentos, a su juicio con las nuevas medidas económicas que ha empleado el gobierno nacional “la crisis en Venezuela ha afectado gran parte de la población”

Recomendó, buscar nuevas alternativas de trabajo, para mantener mas unidas a las familias venezolanas. “Tienen que hacer un estudio de mercado para saber qué alternativas tomar, existen otras maneras de conseguir trabajo sin abandonar a los hijos y el matrimonio”

En este sentido, Araujo puntualizó, que de un descuido de los padres, al abandono familiar, solo existe un paso, asegura que dicha situación “podría ser fatal para el ámbito familiar a futuro” ya que los hijos, y si nos menores de edad, no pueden estar por su cuenta.

Rechazo que en la actualidad, por falta de dedicación a los pequeños de la casa los padres han optado por inscribir a sus hijos en tareas dirigidas, siendo esta, una alternativa para mantener el horario completo de sus obligaciones.

Le hace un llamado, a los padres y representantes, no solo del estado Lara, si no a nivel Nacional; a que le dediquen un tiempo de calidad a su familia, pues el amor familiar no lo compra toda la fortuna del mundo

