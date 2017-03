La profesora larense Crely Liscano que dirige a la categoría libre del Deportivo Lara y fundadora de las plantillas femeninas de la institución rojinegra, formará parte del cuerpo técnico de la Vinotinto mayor.

La estratega cumplirá su rol de asistente técnico de la profe Milagros Infante y trae s experiencia mundialista cosechado en 2014 con la Sub 17 femenina. “Es fruto de mi trabajo, es un proyecto que se ha armado en los procesos juveniles del Mundial de Costa Rica, es una gran oportunidad con un nuevo cuerpo técnico que me está dando ese plus para seguir trabajando en función del crecimiento del fútbol femenino, nuevamente como asistente, esta vez de la profesora Milagros, estoy segura que pueda brindarle todo mi apoyo a la Selección absoluta.”

“Voy a brindar toda mi experiencia, todo lo que se y lo que no se poder absorberlo de ellos” apuntó Liscano.

“Primeramente el objetivo personal que me trazo con la selección mayor es afianzar de manera práctica mi experiencia en el mundial del 2014 siempre adecuando al objetivo que tiene la profesora Milagros a su filosofía de juego, adaptándome a sus exigencia, por otro lado es un grupo nuevo donde la filosofía y los objetivos cambian por el tema que la categoría es mayor.” Expresó sobre cómo será esta nueva adaptación regresando a vestir los colores nacionales.

Su inicio con la Vinotinto mayor será desde mañana hasta el 30 en módulo a realizarse en Acarigua, esto tampoco será impedimento para continuar bajo la dirección técnica del primer equipo rojinegro. “No será un problema, está conversado con la directiva del equipo y me han brindado el apoyo, además, esto me genera también la posibilidad de poder estudiar y ver a jugadoras del patio para poder tomadas en cuenta en la Selección cuando me toque dirigir partidos del torneo local.”

Liscano es una de las fundadoras que trajo el proyecto femenino al Deportivo Lara hace tres años y ha visto cómo ha tenido su crecimiento con el fichaje de jugadoras mundialistas, ub título Sub 18 y creación de escuelita para niñas y adolescentes. “El fútbol femenino ha tenido un crecimiento, especialmente en el Deportivo Lara, las plataformas y bases del club las hemos fortalecido desde que llegué en 2014, inicié con una gran responsabilidad, se ha crecido mucho, tenemos la primera escuela del fútbol venezolano enfocado en el femenino, han tenido una motivación a través de jugadores mundialistas que estaban dentro del club y las que están afuera, poco a poco hemos venido fortalecido la institución en estas categorías.”

¿Cuáles son las aspiraciones para esta nueva etapa profesional? “Las aspiraciones son muy altas, ya no se puede pensar en grande se debe pensar en gigante, con humildad, seriedad y compromiso posible, paso a paso pensando así lograremos el objetivo, tendremos tres rojinegras en la selección mayor y eso me genera orgullo.” Finalizó.

Información de: Nota de Prensa