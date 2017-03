Vizquel: “Saqué a Cabrera como medida de prevención”

La selección venezolana no pudo ante República Dominicana este jueves. Tampoco logró mantener la ventaja el miércoles ante Estados Unidos y hoy solo están a “un milagro” de las semifinales. Por si fuera poco, Miguel Cabrera salió del último encuentro con molestias en la espalda.

“Se le apretó la espalda haciendo unos swings”, dijo Omar Vizquel a David Venn de lasmayores.com. “Cuando terminó el turno le pregunté si estaba bien, y no me gustó nada la respuesta que me dio. Lo saqué más que todo como medida de prevención”.

Cabrera no logró completar el encuentro, luego de su tercer turno al bate fue sustituido en la primera base por Hernán Pérez. Las esperanzas del conjunto venezolano, sin su capitán, disminuyeron significativamente.

Ahora, a Venezuela le es vital una victoria ante una, hasta ahora, invicta Puerto Rico y, además debe ligar a que los estadounidense hagan lo propia ante República Dominicana y los boricuas. Miguel Cabrera, para este juego sabatino sería una pieza vital, sobre todo por lo que siognifica en el grupo.

“Miguel es un guerrero. Todo el mundo sabe de su valentía”, indicó mánager venezolano. “A lo mejor ese día libre (del viernes) lo ayuda mucho. Si está bien el sábado, lógicamente lo pondré en el lineup; es el capitán del equipo. Vamos a ver cómo se siente el día del sábado”, sentenció.

