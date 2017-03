Venezolana es la atracción principal de los partidos

El Deportivo Suchitepéquez de Guatemala se encuentra en el ojo del futbol mundial y no precisamente por sus jugadores, sino porque cuentan con una nueva integrante en sus filas, se ha robado las miradas de todos y se ha convertido en la atracción principal de los partidos.

Laura Bariatti es una fisioterapeuta venezolana de 25 años, especializada en la fisioterapia traumatológica, deportiva y respiratoria. El fútbol siempre ha sido una de sus grandes pasiones, acá en Venezuela se involucró en el club Metropolitano y Petare.

Entra en el deportivo guatemalteco el 30 de enero del presente año, “Yo conocía a Gabriel Díaz, el defensor, él me contacta y me dice que necesitan una fisioterapeuta, envíe mi curriculum y me llamaron”.

Esta caraqueña es polifacética ya que cuanta con trayectoria en el modelaje, ha posado frente al lente en varias oportunidades, ademas es atleta de la Federación Venezolana de Fisiculturismo y ha participado en la categoría bikini fitness “En el futuro me seguiré preparando ya que quiero seguir concursando pero ya en otra categoría”.

Si bien es cierto que el equipo no se encuentra en su mejor momento, el talento, carisma y sonrisa de esta chica, son capaces de cambiar el ánimo. Es una pieza fundamental del grupo y sin duda deja el nombre de Venezuela en alto.

