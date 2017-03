En su acostumbrado madrugonazo, el Gobernador de Lara, Henri Falcón visitó este viernes el Hospital Pediátrico Dr. Agustín Zubillaga de Barquisimeto, donde hizo entrega de cinco aires acondicionados para la reactivación de los quirófanos, así como la recuperación del ascensor, área de laboratorio y zona de descanso de los médicos residentes.

El mandatario regional acompañado del director regional de salud, Ruy Medina, el director del Hospital Pediátrico Dr. Agustín Zubillaga, Jorge Gaiti y del director del Hospital Central Antonio María Pineda, Marcial Daza, recorrieron los espacios del centro de salud para infantes donde entregó equipos de aires acondicionados, adquisición de breaker para activar el área de laboratorio que permanecía inoperativa desde hace algunas semanas.

Falcón además anunció que en un mes estarán activos los 20 quirófanos del HACMP, a la que vez reconoció la labor del Gobierno Nacional en cuanto a la dotación de tres máquinas de anestesia para los pabellones del Hospital Central.

“Bienvenido todo lo que venga del gobierno nacional, ellos anunciaban el equipamiento para tres pabellones, nosotros estamos recuperando 12 mas cinco que están activos. Nosostros no podemos poner por encima los intereses políticos personales por los intereses de la salud, educación y seguridad. Estos hospitales no son de Henri, estos son de la gente humilde”, resaltó Falcón.

Con la reactivación de los quirófanos del primer centro asistencial de Centrooccidente se estarían incrementando las intervenciones quirúrgicas tanto electivas como de emergencia, “el año pasado sólo en el área de maternidad atendimos 5000 cesáreas y 1270 partos, casi 16 mil nacidos en el HCAMP”, añadió.

Trabajar en la mancomunidad

Sobre las recientes intenciones del gobierno nacional en cuanto a la dotación de equipos para el HCAMP, Falcón señaló que se deben dejar los complejos a un lado y trabajar por el bienestar de los venezolanos, al manifestar que existen otras áreas del Hospital que necesitan dotación de equipos y que por falta de recursos no se han podido adquirir.

“La Unidad de Vías Digestivas necesita dos torres, cada una cuesta 200 millones de bolívares, nosotros no lo tenemos, si quieren hacer un programa desde allí y no me quieren nombrar no lo hagan pero traigan lo que necesita, lo mismo ocurre con el Hospital de Cabudare, allí tenemos la infraestructura lista pero necesitamos la caldera, los aires acondicionados, el equipamiento, den todo lo que necesitamos y pongamos a tono la salud de la entidad sin mezquindad”, exhortó Falcón.

Asimismo, anunció que para mediados de septiembre será inaugurada la Unidad de Medicina Nuclear del HACMP, un área moderna, única en el país que beneficiará a toda la población venezolana, pues el Hospital atiende a personas de varios estados de la nación.

“Aquí hace falta compromiso, conciencia y trabajo, que los políticos entiendan que los tiempos nos son exclusivamente electorales, que la política de antes no tiene cabida frente a una situación de crisis estructural que tiene a la gente pasando hambre y que la gobernación del estado no puede resolver todos los problemas en medio de esta tremenda crisis”, concluyó el mandatario regional.

Información de: Nota de Prensa