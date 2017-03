Capriles: “Validar es defender los partidos políticos y la democracia”

Henrique Capriles, gobernador de Miranda, convocó al pueblo venezolano este martes a participar el sábado 18 y el domingo 19 de marzo en el proceso de validación del partido Primero Justicia, el cual se efectuará en todo el país.

“Validar es defender los partidos políticos y la democracia. Tenemos que sortear la lista de los obstáculos que todos los días nos ponen. Para votar necesitamos de los partidos políticos. Los partidos son pequeños, porque la mayoría de los venezolanos no militan en ellos”, dijo.

Señaló que la jornada de validación se realizará en un horario de 8:00 am a 12:00 pm y de 1:00 pm a 4:00 pm. Asimismo, exhortó a las personas que validaron anteriormente con otros partidos a no repetir el proceso.

“En Miranda usted puede ser de oposición, apoyar al gobierno o no militar en ningún partido. Las personas que aún creen en el gobierno deben sumarse al cambio. En Venezuela tenemos un gobierno que no sirve, y lo que no sirve hay que cambiarlo. Hay que estar conscientes del problema económico y que la gente está pasando hambre”, expresó el gobernador.

En este sentido, destacó que los venezolanos manifestaron su solidaridad con las organizaciones políticas a las que el gobierno intentó deslegitimar, y que respondiendo a esa confianza de la población se decidió asumir el reto. “Obstáculo que nos ponga este gobierno, obstáculo que vamos a vencer”.

Sarine Lázaro

Información: Noticia al dia