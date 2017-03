Más de 300 organizaciones y movimientos defensores de derechos humanos—nacionales e internacionales—entregaron este martes un informe ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el que alertan sobre la pretensión de sectores de la derecha de invocar la aplicación de Carta Democrática Interamericana, como un instrumento para promover acciones injerencistas y de violación a la soberanía de la nación.

Luego de la entrega del documento en la sede de la OEA en Caracas, ubicada en Las Mercedes, la representante de la Fundación Latinoamericana para los Derechos Humanos y el Desarrollo Social (Fundalatin),Virginia King, informó que las firmas que acompañan al texto se recolectaron en pocas horas.

Mencionó que el respaldo de esas organizaciones defensoras de DDHH de Brasil, Argentina , Perú, Colombia y Uruguay, entre otras naciones de América Latina, también plantean la necesidad de que la OEA apoye el proceso de diálogo entre todos los sectores políticos de Venezuela.

“Rechazamos que Luis Almagro, ficha obsesiva, obsecuente y visceral de Washington, núcleo del poder estadounidense, siguiendo sus instrucciones públicas y notorias, pretenda invocar contra Venezuela la Carta Democrática Interamericana”, expresan las 225 Organizaciones Sociales suscritas al documento, las cuales manifiestan “su solidaridad con Venezuela”.

Igualmente, activistas y defensores de los derechos humanos y la Fundalatin “no aceptaran pasivamente las componendas conspirativas e injerencistas de quien hace ya mucho tiempo debería estar fuera del cargo que indignamente ejerce como Secretario General”.

La misiva expresa el rechazo a la conducta de Almagro, considerado como una persona sin “facultad para hablar o actuar en nombre del pueblo venezolano y sin las condiciones morales, emocionales e intelectuales para representarse a sí mismo”.

Los partidos venezolanos de derecha aglutinados en la Mesa de la Unidad Democrática fueron llamados por el Tribunal Supremo de Justicia para renovar sus tarjetas electorales, símbolos y emblemas para no quedar cancelados. Mientras esto no ocurra, el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano no puede convocar las elecciones regionales, pero “la oposición ha sido incapaz de entender su papel y sus responsabilidades como parte importante del Poder Público Nacional.

“La presente comunicación al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos busca alertar a sus miembros a cerca de la torva intención de intentar convencerles que en Venezuela existe una ruptura del hilo constitucional, una crisis humanitaria o cualquier situación extrema que justifique cualquier intervención armada de Estados Unidos”, advierten las organizaciones en la carta.

Información de: Nota de Prensa