El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, indicó que este martes desde el Cuartel de la Montaña que: “El pueblo no defenderá a la burguesía que en el pasado lo atropelló con sus políticas neoliberales.

“¿Va a salir este pueblo, que Chávez le dio voz, lo reconoció, van a salir a defender la burguesía? No lo creemos. ¿Este pueblo que estaba siendo sometido con la privatización de la educación, de la salud, va a salir a defender los intereses de la burguesía en este momento?”, preguntó.

Advirtió, que la oposición venezolana, catalogó “al pueblo” que salió el 27 y 28 de febrero de saqueador: “Dijeron que eran unos saqueadores, unos delincuentes. Eran los marginales que salieron ese día a hacer de las suyas propias de su clase social, y la Fuerza Armada cayó en una trampa de la derecha ese día”.

Por otro lado, alertó que distintos medios buscan atacar a todos los beneficiados por la Gmvv.

“El Gobierno Bolivariano les entrega una casa, un apartamento, la dota por dentro, le pone televisión digital, comienzan a ver los canales privados y, al mes, comienzan a decir: ‘El gobierno me va a quitar la casa que me dio y creo que la burguesía me va a abrir las puertas de par en par’. ¡No! La burguesía -por el contrario- te va a exigir tu sangre para ellos disfrutar, tu sacrificio para ellos disfrutar.

Información de: N24