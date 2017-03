El Gobernador del estado Lara, Henri Falcón realizó la mañana de este martes 14 de marzo la presentación del Plan Operativo Anual (POA) que llevará a cabo la Gobernación a través de sus diferentes instituciones para este año 2017 en obras para el beneficio de todos los larenses.

Para este año, el presupuesto del gobierno regional está basado en atender a través de las capacidades presupuestarias y financieras los requerimientos que presenta el estado, en base a un diagnóstico realizado junto a las comunidades, priorizando la inversión en base a los requerimientos del colectivo.

El primer mandatario regional destacó la importancia de que todas las obras anunciadas durante su presentación cuentan con garantía de recursos, ya que están dentro del presupuesto para el ejercicio fiscal anual, que este año es de 89.310.015,00 millones de bolívares y que será destinado a las diferentes instituciones y a través de ellas dar la atención necesaria a cada área, destacando de manera particular el sector salud, infraestructura y vialidad.

Si bien durante el año anterior como lo explicó el gobernador, el presupuesto asignado tuvo un déficit de 117,8% el cual fue cubierto a través de créditos adicionales, se estima que este año las condiciones sean similares e incluso mayores, esto debido a los procesos inflacionarios a los cuales se ve sometido el país.

Vialidad

El gobierno regional en materia de vialidad invertirá en dos obras de gran magnitud para los larenses, como la rehabilitación de la Avenida Uruguay con una inversión de 1.150.000.000 millones de Bolívares y la tercera etapa de la Avenida Cují-Tamaca con un inversión de 1.000.000.000 millones de Bolívares.

En la Avenida Uruguay en un trabajo en conjunto con técnicos de la Universidad Centroocidental Lisandro Alvarado, Hidrolara, Invilara y representantes del Colegio de Ingenieros del estado, se realizan estudios de suelos para la realización de este proyecto, el cual consiste en la colocación de pilotes de concreto armado que mantengan la estabilidad de la obra, con el que se espera culminar las diferentes problemáticas que representa esta arteria vial, por las fallas naturales que allí se encuentran.

Dentro de este proyecto a realizar, recaen otros criterios que afectan la ejecución del mismo, tal es el caso de las personas que aún se encuentran viviendo en las zonas adyacentes al sector, aproximadamente 150 familias que deben de ser reubicadas, para lo cual se destinó 600.000.000 millones de Bolívares para la construcción o adquisición de viviendas vía mercado secundario.

“Ya no es la misma cosa, no podemos hacer las grandes obras que podíamos recoger con una visión de un ejercicio fiscal de un año, pero no por eso vamos a quedarnos de brazos cruzados, perdiendo la visión de crecimiento y adecuación del estado”, manifestó Falcón.

En cuanto a la Avenida Cují-Tamaca la cual ya se encuentra en su tercera fase, actualmente se realiza la adecuación de los servicios de aguas negras, para posteriormente construir el tramo vial, que se espera para el 2018 llegue hasta la población de Tamaca.

Otra prioridad en beneficio del sector campesino, que permita elevar el nivel del producción del pequeño y mediano productor, es el mejoramiento de la vialidad rural, que facilite el traslado de la mercancía desde el campo hasta los sitios de distribución, por ello se trabajará en las mejoras de 350 Kilómetros de vialidad rural, mejorando significativamente las condiciones de traslado.

Servicio de agua potable

En referencia al servicio de distribución de agua potable en la entidad larense, el primer mandatario regional destacó las consecuencias de dos factores que afectan de manera considerable a este sector; los índices inflacionarios que elevan los costos en materia de equipos y el acto índice delictivo que afecta al país.

“Nos estamos desmantelando entre nosotros mismos, se roban los transformadores, las bombas, el cableado para vender el cobre, lo cual interrumpe la distribución del vital líquido.” Denunció el Gobernador del estado.

Sin embargo, desde la gobernación la inversión en mejoras e incluso perforación de nuevas fuentes de agua para su distribución continua con una inversión de 2.310.000.000 millones de bolívares, distribuidos en la rehabilitación del sistema Alto Tocuyo, rehabilitación de cloacas en la tercera fase de la Avenida Cují- Tamaca, mejoramiento del acueducto del El Cují, construcción del colector La Mendera, reconstrucción de cloacas en la Avenida Sabana Grande y continuación del equipamiento de la cuarta Línea de Atarigua.

Sector Salud

A juicio de Falcón, El Hospital Central Universitario Antonio María Pineda de la ciudad de Barquisimeto es el centro de salud donde se practicaron más intervenciones quirúrgicas y donde se realizó el mayor número de partos el año pasado.

Actualmente se encuentran en la reparación de 17 pabellones para intervenciones quirúrgicas, los cuales ya 12 han sido adecuados en su totalidad.

“Hoy en día muchas personas no tienen como asistirse una clínica, entonces asisten al hospital personas de todos los estados, de todo los estratos sociales, y eso significa inversión”.

Para el sector salud se destinó una inversión total de 1.375.000.000 millones de Bolívares, para el pago de tabuladores médicos 2017, la dotación de insumos médicos y medicinas y la ejecución de planes de mantenimiento.

Actividades de calle

Con la intención de estar en contacto directo con las comunidades, el equipo de la Gobernación continuará con su agenda de calle, por lo cual para este año se estima la realización de 100 Madrugonazos, 70 Camino al Barrio, 52 Caminos al Campo, 43 Caminos al Pueblo, 40 Calle en Positivo y la realización de 45 Agromercados Progresista y 25 jornadas del programa de Guaro Color.

Cada uno de estos planes y programas cuentan con una inversión que serán invertidas de acuerdo a las prioridades de cada una de las comunidades visitadas, y las mismas serán delegadas a cada institución del ejecutivo regional.

En este ámbito surgen programas que nacen en la calle, en vista de apoyar a las personas trabajadoras que no cuentan con seguridad social, así lo dio a conocer el primer mandatario regional.

Por ello, se crea el Programa “Paquita” que consiste en la distribución de meriendas nutricionales a personas en situación de calle, comenzando en sectores como pata e´ Palo, Plaza de la Justicia, Calle 42, Avenida Los Leones, Avenida Bracamonte y Avenida Florencia Jiménez.

Del mismo modo, se crea el Plan de Becas Juan Pablo II, el cual otorgará a 18.999 personas becas de medios salarios mínimos, a abuelos, madres procesadoras, moto taxistas, pregoneros, personas con discapacidad, atletas y cultores.

Deporte en Lara

La entidad comienza a ser noticia por la magnitud de los eventos a realizarse en el estado, este 17 y 18 de marzo se llevará a cabo la liga internacional de baloncesto en el Domo Bolivariano, recinto que ha sido mejorado en alianza con la organización Guaros de Lara en pro de mejorar las instalaciones deportivas del estado.

Por ello, en el oeste de la ciudad de Barquisimeto, específicamente en las adyacencias del estadio Antonio Herrera Gutiérrez, será construido el paseo de las Glorias y el Deporte, en homenaje a aquellas personalidades deportivas destacadas de la región, y que formaran parte de un conjunto deportivo general.

Paseo Pastora de Almas

“Debemos estar siempre movidos con la fe en Dios” con esta frase el Gobernador del estado Lara anunció la construcción del paseo Pastora de Almas, obra que será ejecutada por tres reconocidos artistas a nivel nacional e internacional, como el maestro Armando Villalón, Ramón Chirinos y Víctor Urdaneta.

La misma será un mural de aproximadamente 300 Metros lineales de obra en cerámica, donde en cada una de ellas será explicada la historia la Divina Pastora, patrona de los Larenses.

