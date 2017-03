¿Quieres saber como preparar un delicioso Pan sin harina?

Aunque suene extraño sí, existe una manera extraordinaria de hacer pan sin harina, es una tendencia culinaria llamada “cloud bread” o “pan nube”. Actualmente está triunfado en las redes sociales ya que consiste en una masa tan aireada que se derrite en la boca.

Si bien es cierto, que para muchos no es considerado pan porque es libre de harina, esta receta es muy sana porque no contiene gluten, carbohidratos y casi no tiene calorías, por lo cual su consumo es apto en personas con dietas especiales.

Anímate a probrarlo y aquí te mostramos los Ingredientes:

Para 9 unidades

3 huevos

100 g de queso crema tipo Philadelphia

1/4 de cucharadita de bicarbonato de sodio.

Preparación del cloud bread o pan nube

Empezamos precalentando el horno a 150ºC, después separamos las claras de las yemas de los huevos, batimos las yemas con el queso crema hasta obtener una masa homogénea y suave. En un bol aparte batimos las claras a punto de nieve con el bicarbonato de sodio.

Mezclamos ambas masas con la ayuda de una espátula, colocamos una hoja de papel de hornear sobre una bandeja de horno y sobre ella repartimos 9 montones de masa formando círculos y ya solo queda hornear por 20 minutos.

Con información de: directoalpaladar

información de noticias 24

Andrea Romero