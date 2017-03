La selección nacional de béisbol remontó el juego extra ante Italia para conseguir la clasificación a la siguiente ronda del Clásico Mundial de Béisbol derrotándolos 4 carreras por 3

El compromiso marcado por el buen picheo de ambas novenos llegó al noveno episodio con ventaja para Italia 2 rayitas por 1. Miguel Cabrera como primer bateador del episodio al segundo lanzamiento conectó cuadrangular para igualar las acciones, acto seguido Martínez logró embasarse y llegó Solarte a correr en la inicial para anotar posteriormente con largó batazo de Rougned Odor, la cuarta carrera venezolana fue producto de Squezze Play suicida.

BOOM!!! @MiguelCabrera ties it up with a solo shot on the first pitch of the top of the ninth! #WBC2017 pic.twitter.com/SXgRRSecKT

— MLB Network (@MLBNetwork) 14 de marzo de 2017