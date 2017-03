Cuadrillas del Instituto Municipal del Ambiente de Barquisimeto, atendieron focos de desechos dispersos en la avenida Rotaria al oeste de la ciudad, producto de acciones vandálicas realizadas por personas sin identificar.

La información fue suministrada por el presidente de Ambiente BQTO Miguel Rojas, “Se trata de acciones inescrupulosas que persiguen boicotear la gestión que realizamos desde la alcaldía de Iribarren. Hay interese evidente desde el partido de gobierno en generar molestia en los ciudadanos y que el alcalde pierda credibilidad”.

Explicó que pese a toda complejidad del país para sostener y optimizar la flota de recolección, se mantienen firmes en el propósito de lograr la ciudad limpia en beneficio de todos los habitantes del municipio.

“Los desechos esparcidos a lo largo de la avenida Rotaria forman parte de un plan de sabotaje, en su gran mayoría restos de comida generada en la calle del hambre cercana al sector”, detalló Rojas.

Informó que aproximadamente a las 7:00 de la mañana ya estaba un equipo de AmbienteBQTO realizando la recolección de estos desechos esparcidos en pequeños focos.

El director del ente municipal hizo un llamado a la colectividad para manipulen de forma adecuada los desechos, respetando los horarios del servicio y no sacar la basura los días que no corresponda, igualmente exhortó a los ciudadanos que transitan por estos sectores a no arrojar desperdicios en el suelo.

Información de: Nota de Prensa