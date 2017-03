Dos días después de un apasionante duelo que terminó en extra innings, Italia y Venezuela se medirán de nuevo para una revancha la noche del lunes, pero esta vez con el boleto a la segunda ronda del Clásico Mundial en juego.

Ambas selecciones se enfrentarán en el partido de desempate del Grupo D en el Estadio de Béisbol Charros de Jalisco en Guadalajara, México, con Italia como el equipo de casa. El ganador se convertirá en el último equipo en avanzar al Grupo F, donde ya están República Dominicana, Estados Unidos y Puerto Rico. El perdedor quedará eliminado.

Puerto Rico ganó el Grupo D con marca de 3-0, pero Italia, Venezuela y México terminaron con récord de 1-2. Los dos puestos para el desempate fueron entregados a italianos y venezolanos, con México eliminado, debido a las carreras permitidas por inning a la defensiva en los juegos entre los tres equipos. Italia permitió 1.05 carreras por inning a la defensiva y Venezuela terminó con 1.11, apenas por encima del 1.12 de México.

México protestó la decisión al argumentar que al equipo no se le dio crédito por los innings suficientes. Al anfitrión se le contaron sólo ocho innings defensivos en el primer partido porque México no consiguió un out en el noveno acto, cuando permitieron cinco carreras en la derrota ante Italia. Si se hubiese contado ese noveno inning, el promedio de carreras permitidas por cada nueve innings de México hubiese sido más bajo que el de Venezuela. Sin embargo, Major League Baseball anunció su decisión final la madrugada del lunes, reafirmando que Italia y Venezuela serían los que jugarán el desempate. Darle crédito a México por un noveno inning en el que no sacaron un out básicamente hubiese penalizado a Italia por ser el equipo de casa ese día y dejar en el terreno a su rival.

Venezuela se llevó el duelo ante Italia el sábado por 11-10 en 11 innings. Italia abrió el encuentro arriba 5-0 antes de que Venezuela remontase para ponerse arriba 8-5 en el séptimo. Pero Italia empató en el octavo, Venezuela retomó la ventaja en la alta del noveno e Italia empató a 10 en el cierre de ese episodio. Los italianos pudieron ganarlo allí mismo pero les retiraron en el plato la potencial carrera de la victoria.

Omar Bencomo abrirá por Venezuela. El derecho de 28 años, que lanzó para las filiales Doble-A y Triple-A de los Mellizos el año pasado, ha lanzado una entrada en blanco en el Clásico. Italia aún no ha anunciado a su lanzador.

Información de: Nota de Prensa