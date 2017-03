Greivis Vásquez podría jugar con Guaros de Lara

El piloto de Venezuela y jugador de la NBA, Greivis Vásquez, manifestó este sábado en el Domo Bolivariano de Barquisimeto, su deseo de jugar baloncesto con los Guaros de Lara y así poder volver a recuperar su forma para estar en el mejor baloncesto del mundo, de igual manera añadió que la organización crepuscular, no tiene nada que envidiarle a un equipo de la NBA.

Vásquez expresó en una entrevista realizada en Barquisimeto, que está enfocado principalmente en su recuperación del tobillo: “Muy pronto espero cumplir el sueño de los aficionados de Guaros“. Indicó el jugador, acotando que estar en esta ciudad es un honor para el y la institución le ha abierto las puertas.

Jorge Hernández quiere a Greivis Vásquez con Guaros de Lara

Inmediatamente, el Presidente de los Guaros de Lara, Jorge Hernández, añadió que el jugador le hizo una llamada telefónica manifestándole su deseo de estar en el conjunto larense: “Greivis me llamó y me dijo: estoy en recuperación, no tengo contrato en la NBA y en Venezuela quiero jugar con Guaros“. Pero aclaró que no hay nada garantizado.

Por último, Hernández aseguró que para el piloto de la selección de Venezuela, le vendría bien jugar en la Liga Profesional de Balonceso (LPB), debido a que podría volver a impulsarse a la NBA.

Noticias Barquisimeto