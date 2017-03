El profesor de ciencias políticas Robert Kelly anunció este viernes en su cuenta de Twitter que en 10 minutos estaría al aire dando una entrevista para el canal internacional de la BBC.

Su intención era hablar sobre la decisión de la Corte Constitucional surcoreana de destituir a la presidenta Park Geun-hye.

Pero lo que acabó pasando lo ha convertido a él y a su familia en estrellas de fama planetaria gracias a un video que ha sido visto más de 10 millones de veces tan solo en Facebook.

La espontánea secuencia no alcanza el minuto de duración, pero se volvió en el momento más memorable de la entrevista.

Kelly, de nacionalidad estadounidense, miraba fijamente a la cámara mientras discutía sobre el escándalo en el país asiático y no advirtió que su pequeña hija abrió la puerta de la habitación y se aproximó a él moviendo los brazos alegremente.

“¿Es esto algo que se vuelve ‘viral’ y raro?”, dijo en un tuit el profesor Kelly cuando le pidieron permiso para reproducir el clip de video en internet.

Luego apareció un bebé en una andadera y finalmente la madre de los pequeños vino al rescate y en un movimiento acelerado sacó a los niños de la habitación, para luego cerrar la puerta atropelladamente.

“Mis disculpas…Lo siento…Disculpen…Lo siento“, repitió sin cesar Kelly, quien asomó una media sonrisa y retomó el hilo de la conversación.

Poco después el periodista de la BBC David Waddell le escribió en un tuit: “¡Qué buen manejo de la interrupción, profesor! ¿Tiene alguna objeción con que comparta el clip de ese momento en BBC News?”.

A lo que el académico de la Universidad Nacional de Pusan (Corea del Sur) respondió: “¿Qué significaría eso, por favor? ¿Volver a transmitirlo en la BBC o solo aquí en Twitter? ¿Es esto algo que se vuelve ‘viral’ y raro?”.

No sabía lo que se le venía encima. Dio su consentimiento y el video corrió como la pólvora por internet y centenares de medios de comunicación de todo el mundo lo reprodujeron.

Pero con las risas también llegaron algunas imprecisiones e incluso críticas.

Los hechos

La esposa de Kelly entró aceleradamente en la habitación para sacar a los niños.

Uno de los comentarios más frecuentes en las redes sociales fue: “¡Pobre niñera!”, en referencia a la mujer asiática que aparecía en las imágenes sacando a los niños de la habitación.

En realidad se trata de la esposa del académico, llamada Jung A-Kim, según le confirmó al medio británico The Daily Mail desde Cleveland, Ohio, la madre del entrevistado, Ellen Kelly.

Muchos de los que asumieron que era la niñera recibieron las críticas de otros tantos usuarios, que los calificaron de “prejuiciosos” y “racistas“.

“Los niños la llaman ‘mamá’ en coreano. Ustedes tienen el prejuicio de que las mujeres asiáticas que viven en casas con hombres blancos son todas niñeras. Ridículo”, expresó la usuaria @cream_of_cream en Twitter.

Ellen Kelly le explicó al Daily Mail que es probable que su nieta pensara que su padre estaba hablando con sus abuelos por Skype, algo que hacen habitualmente, y por eso entró a la habitación.

La mujer dijo que su hijo se mudó a Corea del Sur en 2008 y poco después conoció a su mujer, que es profesora de Yoga.

Un experto

En las primeras horas de publicación del video, también hubo varios medios que dijeron erróneamente que Kelly era corresponsal de la BBC.

En realidad es un experto en política coreana, quien tiene un doctorado en ciencias políticas y ha escrito para diversas publicaciones especializadas como The Economist y The European Journal Of International Relations.

Kelly anunció en su Twitter que iba a dar una entrevista en la TV internacional de la BBC. No se imaginaba lo que vendría después.

A pesar de los centenares de mensajes que le enviaron al profesor de Kelly a través de su Twitter, se mantuvo en silencio.

Hasta que decidió responder a uno.

El investigador especializado en política del sudeste asiático Aaron Connelly, le dijo: “Ya que este video anda rondando por ahí, cabe acotar que Robert Kelly es un gran analista de Corea“, y adjuntó el enlace con la entrevista completa.

“Aprecio lo que dijiste. Gracias”, le contestó Kelly, quien además de respetable académico ahora es también una celebridad de internet.

