Cuando el río suena, es porque piedras trae. Deniz Aytekin, colegiado que dirigió el compromiso entre Barcelona y Paris Saint Germain de la Liga de Campeones de Europa no volverá a dirigir en los 17 compromisos que restan en la presente edición de la competición europea.

El Comité Arbitral de la UEFA evaluó negativamente su actuación en el compromiso efectuado en el Camp Nou, y eso, aunado a que no está en el grupo de élite arbitral, formado por unos dieciocho colegiados, lo apartará de la Champions en la edición 2016-2017.

Hay que recordar que el Comité de Árbitros está designado para el cuatrienio 2015-19. Esta presidido por Ángel María Villar y junto a él lo forman una responsable arbitral femenina, la noruega Karen Espelund, un jefe arbitral y designador que es el italiano Pierluigi Collina, dos oficiales que son Marc Batta y Hugh Dallas y nueve miembros de dicho comité: Dagmar Dankova (Chequia), David Elleray (Inglaterra), Herbert Fandel (Alemania), Bo Karlsson (Suecia), Nikolay Levnikov (Rusia), Pedro Proença (Portugal, nuevo este año), Kyros Vassaras (Grecia, también nuevo este año), Vladimir Sajn (Eslovenia) y Jaap Uilenberg (Holanda), todos ellos con gran experiencia arbitral.

Uno de estos nueve miembros del Comité, no ha trascendido su nombre, hizo la evaluación del partido de Aytekin y en el mismo se concluye que cometió muchos errores de apreciación pero también se destaca que no cometió fallos técnicos (los que son de interpretación del reglamento), que son los que le inhabilitarían para pitar en un futuro próximo. Así que Aytekin sacó una mala nota en el Camp Nou según la UEFA y no volverá a pitar en esta Champions, pero también porque en Europa hay 18, o más, árbitros mejores.

Información de: Meridiano