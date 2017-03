El Primer Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello aseguró que “la historia de Chávez debemos contarla nosotros, no podemos dejar que la historia de Chávez la cuente la burguesía porque la van a cambiar”.

Señaló que los productores de la serie “El Comandante” alegan que la misma es un trabajo de ficción política, a lo que Cabello respondió: “La ficción política no existe, Hugo Chávez fue una realidad, es una realidad, tú no puedes decir mentiras ahí, si hicieron esta serie en Colombia para qué, para dañar la imagen del Presidente y eso forma parte de una gran campaña internacional para que la figura de Hugo Chávez sea minimizada, no van a poder”.

Cabello acotó que “por cada serie cobarde que hacen en Colombia, nosotros podemos decir que hay millones de testimonios en el mundo de gente que conoció a Hugo Chávez y sabe exactamente como fue Hugo Chávez, el que jamás traicionó a este pueblo“.

Puntualizó que la oposición desaprovechó a un hombre como Hugo Chávez.

Asimismo, resaltó que es inevitable no llorar por el Comandante Hugo Chávez en estos días y rememoró cuando el fallecido Presidente le decía “no dejemos que nos saquen de aquí y nos paremos después de 10 años en una plaza a decir lo que pudo haber sido y no fue“.

Información de: N24