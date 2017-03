La cadena de supermercados Makro exhortó a los ciudadanos a no creer en comunicados falsos que circulan por las redes sociales sobre la necesidad de presentar el Carnet de la Patria para cancelar sus productos.

A través de su cuenta oficial en Twitter, @makrovenezuela pidió rechazar los mensajes falsos y cualquier forma de fraude.

Por favor no crea en mensajes ni comunicados falsos. Diga NO a la desinformación. Diga NO al fraude. pic.twitter.com/QfCusVqqA3

— Makro Venezuela (@makrovenezuela) 10 de marzo de 2017