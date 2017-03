El Gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski aseguró que es necesario continuar luchando por las elecciones, porque 12 % de la población sería la única que apoyaría al gobierno nacional.

“El gobierno no está discutiendo candidaturas internas, ellos no quieren elecciones en el año 2017, las elecciones tiene que darse es un derecho constitucional, yo que he sido un defensor de la vía electoral sigo creyendo que el país tiene que resolver la crisis política mediante el voto”, sentenció Capriles.

Durante un encuentro con los vecinos de Petare en un acto en homenaje a la mujer venezolana, Capriles reiteró su compromiso para luchar por la paz, progreso y calidad de vida en país “que ninguna mujer tenga que pasar 6 horas en una cola para comprar alimentos”.

Capriles denunció que la canasta alimentaria superó más de 600 mil bolívares, “la mayor parte de los recursos de la gobernación van a lo que consideramos es lo más importante para la mujer que son sus hijos la educación, la mayor parte de nuestro presupuesto va destinado al funcionamiento de nuestras escuelas”.

El gobernador indicó que cerca de 3 millones de jóvenes están fuera del sistema escolar.

Información de: ÚR