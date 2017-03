“Por la misericordia de Dios” HONIM continúa con las puertas abiertas

“Así que no desmayemos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el ser interior no obstante se renueva de día en día“. 2 corintios 4:16. Ante las dificultades, la esperanza y el amor nos mantienen en pie, o al menos es lo que el Padre Laudence Betancourt, Director del Hogar de Niños Impedidos Don Orione (HONIM) expresa con fe y certeza al tener la responsabilidad de sacar adelante a una institución encargada de cuidar a 67 niños, niñas y jóvenes con diferentes patologías.

“Desde la institución vivimos completamente por fe, llegan momentos en los cuales nos vemos muy limitados en cuando a medicamentos, alimentos y pensamos que no vamos a salir adelante. Sin embargo, la mano de Dios nunca nos ha desamparado” declaró el Padre Laudence con una gran sonrisa.

Durante más de 30 años, el Honim ha salido adelante sin importar la dificultad. En la actualidad, el padre Betancourt destacó el caso de 2 jóvenes quienes ante la gravedad de sus enfermedades tuvieron que ser hospitalizados, uno en el Hospital Pediátrico y el otro en el Hospital Central de Barquisimeto, donde la institución ha tenido “que llevar de todo para que sobrevivan, porque no hay nada, desde algo tan sencillo como lo es un par de guantes, lo hemos tenido que comprar lo que nos dificulta más nuestra labor diaria”.

Pero ¿Como salir adelante ante una economía tan deteriorada y el progresivo abandono de parte del gobierno nacional y regional?… “La fe sin obra es muerta. santiago 2:17” es un lema constante en esta institución. Y es por eso, que desde el Honim un grupo de jóvenes, bajo la tutela de su director están realizando una campaña a través de las redes sociales para que todos aquellos no solo en el país, sino también a nivel internacional conozcan a la institución, su labor diaria y puedan realizar algún aporte para cada uno de estos niños, niñas y jóvenes para así “continuar con la obra de Dios en la tierra”.

Inclusive existen venezolanos en el exterior que envían aportes en dólares porque “conocen nuestra labor y saben que todo está muy caro y nos expresan sus deseos que sigamos adelante, por eso nos envían lo que pueden” aseguraba Laudence con mucho agradecimiento por quienes a pesar de no estar en el país siguen pendientes de aportar una mano amiga a quienes lo necesitan.

“Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre” 2 Corintios 9:7 Pese a las limitaciones y a las circunstancias, no podemos olvidar que siempre habrá alguien que necesite de nosotros, así que no lo pensemos 2 veces y ayudemos a quienes quizás estén en una situación más crítica que nosotros, no solo con dinero, podemos ayudar a los niños del Honim con ropa, muebles o con nuestro tiempo al ir solo un rato a disfrutar y compartir con ellos.

“Los niños son el futuro” pero tú… ¿Qué haces por ese futuro?.

María Laura Martínez

Noticias Barquisimeto