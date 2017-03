Desde la educación primaria, el ciudadano común comienza una planificación estratégica de su vida, la mayoría lo llama “Proyecto de Vida”, este puede traducirse en las metas a corto, mediano y largo plazo. Algo muy importante para las personas exitosas. Sin embargo, Norbelis Suárez tuvo que modificar ese “Proyecto de Vida” luego de ser torturada brutalmente por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Actualmente ella tiene 25 años, es licenciada en psicología y activista de Derechos Humanos (DDHH), oriunda de la población de Siquisique, municipio Urdaneta del estado Lara, llegó a Barquisimeto cuando apenas tenía 15 años de edad, allá se vio enmarcada por pertenecer a la Pastoral Juvenil de la Iglesia Católica, donde descubrió su vocación por la conducta humana y esto la llevó a estudiar psicología.

“Nana” como le llaman sus compañeros más cercanos, comparte la idea en que la sociedad influye de muchas maneras en la conducta del ser humano. Primeramente ella concluye que el ser humano es modelado por distintos nucleos: “El primero son nuestros padres, quienes nos inculcan valores, creencias y culturas, luego nos relaciones con otros núcleos, eso influye en la conducta y en nuestro proceso de adaptación”. Dijo la psicóloga, explicando que la esto se puede modificar efectuando entrenamiento al cerebro.

Las guarimbas cambiaron su vida

Norbelis Suárez tuvo que trabajar muy duro para lograr su meta académica, ella trabajaba para poder pagar su carrera en la Universidad Yacambú, en el año 2013 laboraba en una línea de taxis ubicada en la Av. Venezuela con Av. Morán de Barquisimeto.

Su vida vio un cambio total el 15 de abril del año 2013, un día después de la victoria histórica del actual Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, sobre su rival el Gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, con una diferencia de un poco más de 1%.

La tarde del 15 de abril, ella estaba por terminar su jornada laboral, pero el ambiente a las afueras era muy tenso y la violencia no la dejó salir de su oficina: “Escuché disparos de la GNB y quedé encerrada en la oficina, afuera disparaban a cualquiera y estuve horas en el piso asfixiada también por el gas lacrimógeno”. La joven aguardó hasta altas horas de la noche hasta que sintió un ambiente de calma y decidió salir para irse a su casa.

En el momento en el cual se encontraba cerrando la oficina, vivió uno de los peores momentos de su vida: “Me dispararon perdigones, cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, tenía un fusil en la frente y alrededor estaban funcionarios de la GNB quienes me insultaron”. Rápidamente “Nana” intentó explicar que ella era trabajadora de la línea de taxis pero los funcionarios se negaron a escuchar el relato.

“Ellos me golpearon y me arrastraron, yo perdí las uñas de los pies”. Dijo la Psicóloga y explicó que estaba detenida junto a otras 16 personas, estuvo encerrada durante cuatro días y fue imputada por siete delitos, pudo obtener su libertad bajo una medida cautelar, pero ella añade que eso era totalmente injusto e inaceptable.

Al salir del “Calvario”, se reunió con un grupo de detenidos y comenzó a contactar a todos los afectados, creando así un comité de víctimas denunciando los hechos: “Tuvimos que hacer terapia psicológica por meses luego de lo que vivimos”. Posteriormente, fundaron una ONG de DDHH donde comenzaron a recibir formación en el tema y así dar a conocer cada uno de los casos.

De la formación a la defensa

Norbelis Suárez dijo que a través de esa ONG también se atendieron a muchas víctimas de las guarimbas del año 2014, donde hubo un número importante de fallecidos tras el llamado a la calle por parte del líder opositor Leopoldo López, quien se encuentra detenido en la cárcel de Ramo Verde por promover la violencia y el terrorismo.

Su grupo participó en un informe realizado ante el comité contra la tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y luego ante el comité de derechos civiles y políticos. Ante todas esas acciones, sus padres estaban temerosos debido a que recibió distintas amenazas, pero ellos jamás retiraron su apoyo hacia su hija.

Amenazas por parte de funcionarios de la (GNB) y del Ministerio Público (MP), ha tenido que resistir esta joven de 25 años según su relato: “Al principio recibí amenazas de algunos GNB de bajo rango, pero hace como un año el General de División Octavio Chacón, me insultó por Twitter”. Esto debido a que “Nana” señaló al antiguo Comandante del CORE 4 (Ahora Comando de Zona 12), como responsable de los hechos del 2013.

Suárez acotó que entrar al mundo de la defensa de los DDHH, le ha permitido conocer la bondad y solidaridad de la sociedad civil y de esta manera ha creado alianzas con otras organizaciones de Venezuela y del mundo: “He aprendido de grandes mentores, pero también he tomado decisiones equivocadas que me han dejado una gran enseñanza”. Puntualizó “Nana”.

Equidad de género

Por último, se refirió en la equidad de género, donde las mujeres deben estar capacitadas al igual que los hombres para ejercer cargos públicos y señala que es un error darle un cargo a una mujer cuando no está capacitada para ejercerlo: “A lo largo de la historia las mujeres hemos sido promotoras de la paz y constantes luchadoras por sus derechos, sin embargo eso no es tarea fácil”, explicó.

La educación como pilar fundamental en la sociedad junto a la familia, cree que las mujeres pueden ayudar a resolver los problemas: “El llamado a las mujeres es a involucrarse en las políticas públicas y generar cambios para bien”. Expresó Suárez, añadiendo que actualmente en Venezuela se están violando constantemente los DDHH y el Estado no garantiza los mismos.

Para finalizar, Norbelis Suárez invitó a las víctimas de violaciones de DDHH o abuso doméstico a participar en el servicio de mediación y DDHH de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), es totalmente gratuito y se ubica en el decanato de extensión de la Av. 20 con Calle 8.

