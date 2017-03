Sexo débil: conjunto de las mujeres. Sexo fuerte: conjunto de los hombres.

Casi nadie se atrevería a usar en la actualidad estas expresiones por miedo a ser tildado (no sin razón) de machista.

Sin embargo, estas locuciones que destilan desigualdad siguen vigentes en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (RAE).

Esa diferencia que cataloga a las mujeres como débiles y a los hombres como fuertes desató la indignación de una joven española, Sara Flores Romero, que usando el hashtag #Yonosoyelsexodébil y la vista puesta en el día de la Mujer, que se celebra este miércoles, puso en marcha una iniciativa a través de internet para que la RAE borrara para siempre una definición que ella considera humillante.

“Como mujer, es normal que me sienta ofendida y también pienso que es una gran ofensa para todas las mujeres y para todas las que han luchado por que hoy en día tengamos derechos. En pleno 2017, me parece vergonzoso que todavía queden mentes tan cerradas”, aseguró Flores a BBC Mundo.

“Es increíble que en los tiempos que corren se sigan permitiendo estos machismos y más en una institución tan importante como la RAE, que dice ‘velar por el buen uso de la lengua española'”, señaló.

Matizado

La Academia no retirará la expresión de su diccionario, pero apuntará su carácter despectivo y discriminatorio en la próxima edición.

La propuesta de Flores encontró un fuerte eco en las redes sociales y unas 100.000 personas ya la han firmado.

La polémica en España se desató hasta el punto en que la RAE, que no suele entrar públicamente a este tipo de debates, emitió una respuesta.

La Academia anunció que hará cambios en la actualización de la versión digital del Diccionario de la Lengua Española, prevista para finales de este año, para dejar claro de que se trata de una expresión “con intención despectiva o discriminatoria” hacia las mujeres que ya no se emplea.

“Pero permanecerá en el diccionario, con ese matiz, dado que su uso está documentado“, señaló un portavoz de la RAE.

“En cuanto a ‘sexo fuerte’, aparecerá otra marca, con la indicación de que se usa ‘en sentido irónico”, añadió.

Según el vocero, esta decisión no habría sido tomada a raíz de la campaña iniciada por Flores, sino que habría sido adoptada en 2016.

“No se puede borrar lo que no nos gusta”

“La verdad es que no entiendo la polémica, no acabo de comprender por qué tanto alboroto”, aseguró a BBC Mundo la escritora y académica de la RAE Soledad Puértolas, que subrayó que un diccionario recoge las expresiones en uso y que el de Oxford también contiene una expresión similar a la de “sexo débil”.

“Si ‘sexo débil’ es una expresión en desuso, el tiempo lo dirá. Yo creo efectivamente que ya casi nadie la emplea, que está a punto de caer en el olvido y que los pocos que la utilizan lo hacen en sentido irónico y humorístico”, añadió.

La RAE ya había eliminado algunas acepciones machistas en 2014. Pero esta vez ha decidido mantener la de “sexo débil”.

“Pero incluso si está en desuso no creo que deba desaparecer del diccionario, que es también una historia de la lengua. No se puede y no se debe borrar lo que no nos gusta. No podemos borrar la memoria de la historia, si lo hiciéramos parecería que hemos llegado hasta aquí por arte de magia”, sostuvo la académica.

Pero “sexo débil” no es la única acepción acusada de machismo que recoge el diccionario de la RAE.

Por ejemplo, la institución señala que la expresión “mujer pública” se refiere a una “prostituta”, mientras que un “hombre público” se usa para aquel que “tiene presencia e influjo en la vida social”.

Según la RAE, una “mujer de gobierno” es “una mujer de su casa” o “la criada que tenía a su cargo el gobierno económico de su casa”.

“Creo que deberíamos poner una marca de desuso en esas acepciones en la próxima edición del diccionario. Pero, de nuevo, me parece bien que se sepa con qué significado se empleaba antes la expresión ‘mujer pública’, para no olvidarnos de cuál era la situación antes, de cuál es ahora y de cómo hemos llegado hasta aquí”, sentencia Soledad Puértolas.

En la última edición del diccionario, publicada en octubre 2014, ya desaparecieron algunos enunciados machistas, como el que definía “huérfano” como “una persona de menor edad a quien se le han muerto el padre y la madre o uno de los dos, especialmente el padre” o la acepción por la que se consideraba “gozar” como el “conocer carnalmente a una mujer”.

Información de: BBC