Conozca el negocio que abrió la Miss Venezuela 2013

La Miss Venezuela 2013, María Gabriela Isler ha emprendido un nuevo proyecto personal, con la finalidad de apoyar a los nuevos talentos que aspiran tener una carrera exitosa en la industria del modelaje.

Gabriela Isler Management funcionará como una “agencia madre” satelital que servirá para descubrir y captar talentos, y formar modelos más preparadas para el medio, a través de una relación basada en el respeto y la comunicación.

“Cuando entregué la corona del certamen de Miss Universo nadie me explicó que venía después en mi carrera como modelo y me tocó enfrentarme a una industria totalmente desconocida para mí y para la que aparentemente mis logros, mis méritos y mi crecimiento profesional no tenía ningún valor para los representantes de las agencias”, comenta María Gabriela al reflexionar acerca de cómo es la verdadera realidad del negocio del modelaje a nivel internacional.

La experiencia de Isler como exreina de belleza y modelo le permite aventurarse con este proyecto con el que espera apoyar a las jóvenes venezolanas, y del resto del mundo, que deseen postularse. Esta agencia ofrecerá un manejo cercano e integral a los talentos que sean firmados, a fin de que puedan adquirir las habilidades necesarias para relacionarse con los clientes sin comprometer ni su integridad ni sus valores personales, trabajando de una manera digna y honesta.

“Tener un mentor que te acompañe y te recuerde que no tienes que cambiar tus valores de familia para complacer a la industria ha sido vital para mí, y eso es lo que quiero compartir con las niñas y las jóvenes que sueñan con ser modelos reconocidas y exitosas. Sé que con mi ejemplo y los aprendizajes que he tenido podré ser una guía positiva para ellas y para su formación porque ser Miss no es lo mismo que ser modelo profesional”, comenta María Gabriela.

Información de El Farandi