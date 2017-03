Lo Dice Marco Michetti

Hola amigos y amigas, por acá de nuevo un poco perdido del ritmo por las vacaciones de carnaval y esa cosas que descontrolan la rutina, pero acá al fin para compartir e interactuar.

Fabrizio Sassano es un chico venezolano dado al modelaje desde temprano, muy bello el , tengo el placer de ser su amigo y lo he visto desarrollarse desde que inició su camino al Mister Venezuela donde figuro entre los mejores, él se fue a México hace casi 2 años a hacer lo que mejor sabe, ser bello y posar para que retraten su buenamozura , y le ha ido muy bien, ya está con la agencia MODEL ZONE , y allá ha posado para PEPSI, NESTLE, TELCEL, CERVEZA VICTORIA , la cadena COPPEL , en cabo San Lucas posó delante del obturador de JohmRusso para la cadena HILTON , además de Russo ha posado para Daniel Alonso, Algabo , Jesús Soto , Carlos Zavala, Roman entre tantos otros de aquí y de allá , Fabrizio está despuntando como todos los venezolanos que salen a mostrar lo bueno que somos en el arte de la belleza

Ricky Martin es un insoportable ególatra, dirán muchos, estuvo en el programa Suelta la Sopade Telemundo y no fué al estudio de los animadores del citado programa, solo dio desde otro estudio, el de María Celeste, las respuestas que vía video se le hacían por parte del staff encabezado por Jorge Bernal. Cosas de sus managers o de su insuflado ego…??

Miguel Ferrari estuvo con Shirley Varnagy hablando de su trabajo en España desde hace casi dos décadas, se vino de nuevo a filmar una nueva película, que para el seria la más difícil, pues su opera prima fue laureada con el GOYA español que tanto resonó a favor de AZUL Y NO TAN ROSA, y la nueva historia va sobre los embarazos asistidos de dos mujeres y la confusión que se trama entre ellas, pues fue inseminada una de ellas por error con el semen del marido de otra, la cual tiene el de su marido, al parecer una aborta él bebe y la verdadera madre va en busca de esta última para reclamar su bebe, pero es madre quien engendra o pare ¿ diaria mi abuela… de eso va esta trama grabada en Venezuela y que por lo visto será para no perdérsela, La noche de las Dos lunas, es el nombre del filme.

Manuel Hernández se casó en Argentina con el rubio actor Luis Mayer , quien se suponía tenía una relación amorosa, una acto nada escandaloso si no fuera por el rol de actor que Mayer lleva en Venezuela como GALAN de novelas, habría que ver si esto afectara su carrera , pues al ser abiertamente gay los guionistas podrían tener sus reservas sobre si va o no para esos papeles, sabemos que el mundo actoral está lleno de personas gay pero no abiertamente, si no pregúntenle a Edgar Ramírez…!

Rosalba Andrade, mujer intensa, controversial, diseñadora de carácter dramático, amiga personal, con quien vivi muchas experiencias en mi carrera, se nos fue… a mejores mundos seguramente, no lloraré el dolor de su partida, ella está en mi recuerdo eternamente, sus palabras hechas solo para mí Jamás abandonaran mi ser , y me enseñan a que la vida es eso, VIDA para vivir … pues sé que másallá de todo esto hay algo en paz y mejor, la recordare como ese ser lleno de energía e ímpetu que algunas veces chocó con mi carácter, ideólogos al fin , éramos espejo y reflejo de lo que es este mundo del arte, el arte de inventar, de imponer, de crear , paz a su alma y mis respetos a sus hijos y esposo que se la recordaran con un amor infinito y eterno.

Me invitan al cumpleaños del hermoso bebe Gabriel Alfonzo Calvo Bujanda , hijo de Gabriel Calvo y NelsiBujanda de Calvo , soy familia de vida de esta última dama de quien su madre Rosalinda Salas goza de mi aprecio y estima, este bebe que tiene como una de sus tía a Rosamaría Salas , gran hermana y tenaz organizadora de ese primer cumple inspirado en los dinosaurios, será en este mes de marzo, que sean muchos años para este pequeño y vivaz niño que ya se ha ganado el cariño y amor de quienes lo conocemos.

Rodner Figueroa vuelve a la televisión, cosa difícil antes por insultar la majestad de la primera dama Gringa, ahora entrada ya la era Trump, Rodner apuesta por su canal de Youtube , según el a petición de quienes están interesados en su vida (¿¡?) , y al lado de su pareja muestra su día a día y viajes, dice el que será no sécuándo ni en que canal donde volverá con su deslenguado discurso a la tv latina en Estados Unidos.

Chyno , con Y es la etapa que Jesús Miranda emprende para relajarse del Nacho, pues no son tan unidos como parecemos increpó este último en tv , y es que no se van a separar, que necedad a de la gente , Chino y Nacho es una marca que tiene compromisos contractuales , y ellos por su lado tiene sus vidas y talentos separados, unas veces Miranda Hace películas otras tantas Nacho va a la asamblea nacional a dar su opinión o a bailar con JLO, el problema es el conflicto de competencias que los seguidores quieren generar, que si uno es mejor que el otro, que si este tiene más o menos talento, soqueteadas, ambos son extraordinarios artistas que en conjunto tiene mucho que seguir dando y por separados más aun, nadie en imprescindible para tener éxito, menos Nacho para Chyno .

Frannia Mejías, una chica hermosa de Portuguesa fue finalista en el SrtaCentroccidental2016, ahora viene de regreso de Colombia coronada como virreina en el REINA DE LAS AMERICAS 2017 , Muy bella Frannia a quien tuve el placer de conocer y apoyar en el certamen local vio sus sueños realizados y representar a su país en el exterior, talento de sobra., Mejías fue vestida por Engerber Luces y Oscar Calderón

Ingrid Gastelo y Gaby Terán, mis amadas musas de la animación y la belleza en Lara emprende de nuevo un trabajo cono actrices, si se podría decir que lo son, estar frente a cámaras es actuar definitivamente, y es el micro teatro el que las une de nuevo . UN PALO POR ESO es su obra de 15 minutos que presentaran bajo la dirección de Elida Duran, este 19 de marzo hay que ir al Trinitarias Suites a ver a este par de talentosas que junto a otras obras harán un día único e irrepetible para quienes aman el arte de la actuación y la comedia, mira mas en @microteatroypunto

18 de Marzo , el Barquisimeto Arena será el escenario para el certamen de belleza que desde hace 9 años Carlos Quero y su equipo llevan adelante, Miss Venezuela Gay Siempre Reinas, y es que el año pasado por esta misma columna denuncio al actitud homofóbica de quien era la presidenta de Cortubar la cual despreció el hecho de que se llevara a cabo el evento allí pues ella era “evangélica” y que al alcalde Ramos no le convendría, craso error, la homofobia es una enfermedad la homosexualidad no, y es por ello que ella ya no está al frente del ente paramunicipal, debe estar en tratamiento, y la alcaldía cedió los espacios para lo que será un show artístico, porque lo es, el arte de la trasformación , el baile, la música, el derroche de vestuario , y ensayo tras ensayo será una noche digna de las grandes capitales europeas, con candidatos venidos de toda Venezuela a dar lo mejor de sí en sus dotes cono travestis, lo cual forma parte de las artes globales de loescenariosmás exigentes del planeta, bien por Quero y su staff que se esfuerzan por mostrar en Lara la capacidad que tenemos para HACER ¡! Mas info en el sitio instagram @siempre_reinas

