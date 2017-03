La esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori denunció que el viernes 3 de marzo no la dejaron realizar su visita conyugal a su esposo, quien se encuentra encarcelado en la prisión de Ramo Verde por ser responsable en el llamado a la violencia denominado “La Salida”, que se cobró la vida de 43 venezolanos.

Sin embargo, Lilian parecía no pretender hacer la visita sola, pues en un video en donde se recoge su “denuncia” se le ve con Mitzy de Ledezma y Richard Blanco. Es probable que esta haya sido la razón por la que le negaron la visita aunque la propia Tintori no lo dijo.

Información de: La Iguana