El extécnico vinotinto, Richard Páez quien se estaba impulsando como candidato a la presidencia de las elecciones de la Federación Venezolana de fútbol anunció que retira la plancha de su movimiento.

Se indica en el texto que no postularán su movimiento Somos Vinotinto por ser un proceso de “elecciones viciadas e ilegales” además de afirmar que se han elegido los representantes que participarán en la asamblea general en cada estado o asociación de una forma irregular.

Las asociaciones estadales son quienes en una asamblea general votan por los candidatos a presidente del órgano rector del fútbol nacional y a su juicio estos están viciados.

A continuación del comunicado oficial del movimiento liderado por el extécnico de la selección vinotinto:

Caracas, 06 de marzo de 2017

El movimiento Somos Vinotinto conformado por hombres y mujeres de fútbol y consolidado en principios y valores del fair play o juego limpio, cuyo estandarte enarbola la FIFA a nivel mundial, comunicamos que NO postularemos plancha alguna para las elecciones viciadas e ilegales de la FVF que se consumarán en la Asamblea General del 21 de marzo próximo en Maturín, Venezuela.

Se han elegido los representantes o delegados a dicha asamblea general en cada estado o asociación de una forma irregular, debido a que los estatutos y el reglamento electoral no fueron avalados por el IND, los clubes del fútbol venezolano en su condición amateur en su mayoría absoluta no han sido actualizados, ni legitimados en sus registros para ejercer su derecho eleccionario en este nuevo ciclo olímpico 2017 – 2021 y la participación del universo electoral ha sido tendencioso y excluyente, para complementar este escenario complejo, no ha habido ninguna opinión pública, ni pronunciamiento oficial al respecto por parte del IND, Ministerio del Deporte y Tribunal Supremo de Justicia, organismos e instituciones garantes del cumplimiento de la Ley del Deporte en Venezuela, por lo cual nos encontramos en indefensión y abandono legal institucional, que no permite contrarrestar tan impunes acciones. Por todas estas razones no podemos avalar ni convalidar con nuestra presencia estas elecciones amañadas de la FVF.

Quedamos con la esperanza que nuestro proyecto y mensaje de transformación de nuestro fútbol y de solicitar transparencia legal eleccionaria con la participación universal e igualdad para elegir nuestras autoridades federativas se haya sembrado en el corazón y mente de los venezolanos y se haga realidad en un futuro mejor.

Richard Páez Monzón

Noticias Barquisimeto