Hace algunos años, durante una cena entre amigos, Augusto Salguero, de 41 años y Katherine Cunin, de 29, ambos ingenieros industriales, se cuestionaban el porqué de la ausencia de la arepa en el amplio espectro gastronómico londinense.

De esa interrogante surgió un compromiso: el dedicar cada miércoles, por un lapso de seis meses, al desarrollo de un nuevo proyecto. De su esfuerzo, al fin se les presentó la oportunidad de empezar con un kiosco en el mercado más pintoresco de Londres.

“Sin embargo, el proyecto evolucionó mucho más de lo esperado y dejamos esta estructura de kiosco para abrir formalmente en 2013 “Arepa & Co.”, restaurante en la zona más de “moda” de Londres, Haggerston”, cuenta Salguero.

Para Gus Salguero, quien ya tiene 17 años viviendo en Inglaterra, el comienzo del restaurante fue fascinante y lleno de incertidumbres. “Recuerdo que el primer día vendimos £18, lo cual es muy poco (por no decir extremadamente poco). Sin embargo, y aún desmoralizado por la falta de ventas del día anterior, decidí asistir el día siguiente para ver qué podía hacer diferente y cambiar el resultado. Lamentablemente, no recuerdo qué hice diferente, pero al cerrar ese día, contaba en mi humilde caja chica con casi £400. Profesionalmente debo admitir que ha sido uno de los días más bonitos que he tenido en mi carrera. En menos de 24 horas pase de ser un hombre derrotado a un hombre con sueños y esperanzas”.

Augusto Salguero ha notado la curiosidad culinaria y el paladar exigente de los comensales ingleses, quienes sin lugar a dudas, piden la arepa de pabellón y los tequeños en salsa de guayaba picante que preparan en Arepa & Co. (@arepaandco). La oferta gastronómica del local se destaca por ser una mezcla entre la tradición y los sabores autóctonos venezolanos con un servicio contemporáneo, que compite con la infinidad de opciones presentes en Londres.

Augusto Salguero también recomienda a los emprendedores criollos fuera de la frontera venezolana, el respetar la normativa del nuevo lugar de residencia. “Quizás en algunos casos sea difícil una inclusión 100% en la sociedad del nuevo país adoptivo, pero esto brinda la oportunidad de conocer otras culturas lo cual enriquece mucho a nivel personal”, afirma.

A excepción de los domingos, Arepa & Co. abre todos los días hasta las 10:30 p.m. Sus clientes disfrutan de distintos tipos de café, desayunos (donde obviamente se destacan las arepas), brunchs y cocteles. “Hemos aparecido en varias publicaciones como lugar especial para brunch. Todo esto nos hace saber que algo estamos haciendo bien”, señala el ingeniero.

Arepa & Co. es la prueba del éxito de un emprendimiento venezolano en plena evolución con un potencial sin límites. Su creador indica que aunque los objetivos han sido pocos, siempre han estado muy claros. Por lo que en un futuro se imagina la inauguración de otros restaurantes que ofrezcan, de la manera más delicada y autóctona, todas esas recetas de abuelas y madres venezolanas que poco a poco han conquistado los corazones y estómagos de los comensales londinenses.

El restaurante venezolano ha sido reconocido de diferentes maneras: ha ganado par de veces el Premio Latino del Reino Unido, mejor conocido como Lukas, en el renglón de Mejor Restaurante Latino en Londres. También se le han publicado reseñas en diversos medios impresos y digitales en Reino Unido. Además, se les hizo un reportaje en un periódico israelí, por lo que de vez en cuando, reciben visitas de israelitas de vacaciones o residentes de Londres.

Información de El Universal