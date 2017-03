Sepa por qué fue detenido el cantante de One Direction

Louis Tomlinson, miembro de la banda masculina One Direction, fue arrestado después de un “altercado físico” con un fotógrafo en el aeropuerto internacional de Los Angeles, de acuerdo a grabaciones de video y a reportes de medios emitidos el sábado.

El incidente ocurrió justo antes de la medianoche del viernes, cuando los paparazzi rodearon a Tomlinson cerca del sector para recoger valijas del aeropuerto, donde había aterrizado junto a su novia procedente de Las Vegas, reportó la revista People.

Unos de los fotógrafos se cayó y dijo que se había lesionado, de acuerdo a la revista, que citó un informe policial.

El cantante de 25 años “fue puesto bajo arresto”, según la página web del condado de Los Angeles.

Tomlinson es uno de los cuatro miembros del grupo de pop también conocido como 1D, popular entre los adolescentes. La banda ha tenido éxitos que incluyen singles como “What Makes You Beautiful”, “Live While We’re Young” y “Story of My Life”.

Tomlinson afronta cargos por ofensas menores y fue puesto en libertad previo pago de una fianza de 20.000 dólares, de acuerdo al sitio web del condado de Los Ángeles. Comparecerá ante una corte el 29 de marzo.

Información de REUTERS