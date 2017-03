El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que este viernes las autoridades de seguridad capturaron a unos individuos con tres mil cajas de alimentos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), en el municipio zuliano Jesús María Semprún, que pretendían sacar del país por la frontera con Colombia.

“En los Clap no hay inflación, no hay ladrones, no hay bachaqueros, aunque se infiltran por allí. Hoy capturamos 3 mil cajas de Clap, en Casigua El Cubo, en la frontera con Colombia, encaletada en una caleta, que iban a sacar a Colombia para venderla en el exterior”, dijo Maduro, desde el estado Monagas.

Pidió celeridad a las autoridades para juzgar a los contrabandistas. “Le pido a la Fiscalía y al Poder Judicial máximo castigo para los que se infiltran en los Clap para robar al pueblo”.

Recordó que el Gobierno nacional vende la caja Clap en 10.000 bolívares, con un 20% de ganancia para reponer los productos y asegurar el éxito del plan gubernamental. “¿En cuánto vendemos nosotros, teniendo nosotros la ganancia de 20% para reponer la inversión y seguir comprando y seguir llevando? ¡En 10.000 bolívares! Capitalismo versus socialismo ¿Qué quiere usted?”, formuló Maduro.

Información de: ÚN