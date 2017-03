“Chato” Guédez: “En 1 año la MUD no tomo decisiones no había como”

El secretario de la Asamblea Nacional, José Ignacio Guédez rechazó que el vicepresidente Tareck El Aissami y el tren ministerial presenten su memoria y cuenta ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y no ante la Asamblea Nacional como establece la Constitución pero, indicó que “no les sorprendió la decisión”.

“Es parte del desconocimiento que este Gobierno hace del Parlamento, esto no sorprende porque ellos decidieron trabajar sin parlamento, al margen del Estado de derecho. Lo podemos llamar como sea, menos un régimen democrático”, manifestó.

Guédez agregó que seguirán trabajando democráticamente, luchando para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) continúe con el calendario electoral para que se realicen los comicios regionales este año.

Renovación de la MUD

Por otra parte, José Ignacio Guédez aseguró que la reestructuración de la Mesa de la Unidad Democrática fue de fondo y no de forma, puesto que, además del cambio en la directiva, se creó un reglamento.

“En la MUD hubo un cambio de fondo porque ahora existe un reglamento, antes no lo había, por ejemplo, se establece que la parte operativa de los 9 partidos son los que van a tomar las decisiones en nombre de la MUD, con mayoría calificada”, explicó.

Añadió que, gracias a este reglamento la coalición opositora podrá tomar decisiones firmes, situación que su parecer, no ocurrió el año pasado. “En un año la MUD no tomó decisiones, porque no había como tomarla, pero ahora con el reglamento podemos tomar decisiones firmes y oportunas”, necesarias para lograr la restitución del Estado democrático.

Información de Globovisión