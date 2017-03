Este jueves, el gobernador de Miranda, Henrique Capriles, señaló que la no convocatoria de elecciones en Venezuela representa la violación “más clara” a los principios democráticos de la nación.

Con respecto a las recientes acciones que tienen como fin la activación de la Carta Democrática por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), dijo que ésta puede ser aplicada a un Estado que opta por no someterse al escrutinio.

“Ese es el ejemplo más claro de que se viola la democracia. La democracia no es sólo votar, pero no existe democracia sin elecciones. Jamás se podrá decir que hay democracia si no hay votos. No convocar elecciones es violar la Carta Democrática”, precisó.

Reafirmó que el oficialismo usa la renovación de partidos políticos, proceso que comenzará este sábado 4 de marzo, para dilatar los sufragios regionales, los cuales debieron realizarse en diciembre del 2016 de acuerdo con la Constitución de la República.

“El tema de los partidos políticos no debe excluir las votaciones. Los comicios de gobernadores ya tenían que haberse celebrado. La señora Lucena dijo que en el primer semestre de este año se realizarían”, puntualizó.

Información de: ÚR