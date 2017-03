El presidente del Instituto de Estudios Parlamentarios “Fermín Toro” y director ejecutiva del “Centro de Justicia y Paz”, Ramón Guillermo Aveledo, ofreció los resultados del informe sobre persecución política en Venezuela.

Aveledo resaltó en el programa A Tiempo de Unión Radio, los pronunciamientos internacionales sobre los detenidos por razones políticas.

“Seguramente frente al Congreso de Estados Unidos vendrán reacciones del gobierno que si injerencia, la cosa imperial. No así como el Ejecutivo, han sido de una delicadeza que uno no reconoce, uno compara lo que le dijeron al presidente Rajoy, por mucho menos de lo que le dijeron el Gobierno del presidente Trump uno siente que no hay proporcionalidad”.

Explicó que el Congreso de Colombia, el de Brasil, el liderazgo parlamentario de República Dominicana han dado apoyo a los presos políticos venezolanos.

Aveledo resaltó que la situación internacional es complicada y eso se ve en el riesgo país cuando a Venezuela le prestan financiamiento con intereses mayores. “La credibilidad de un país depende de que las leyes se cumplan”.

