CEMEX ofrece a Trump despachar cemento para construcción del muro

El gigante mexicano Cemex está dispuesta a proveer el cemento que necesiten las empresas que se encargarán de construir el muro planeado por el presidente Donald Trump, en la frontera entre EEUU y México.

En caso de que se lo solicitasen, Cemex suministraría el material para construir el polémico muro fronterizo ideado por Trump, dijo un alto ejecutivo de la compañía.

Mientras que el presidente de la compañía, Rogelio Zambrano, descartó que la empresa vaya a participar directamente en la edificación del muro, con el que se pretende frenar la inmigración ilegal y el tráfico de drogas a los Estados Unidos.

Zambrano dijo que la empresa estaría “en la mejor disposición” de realizar una cotización para la obra. “Nosotros somos proveedores no constructores; todavía no se sabe ni quiénes van a ser los constructores”, indicó el ejecutivo quien evidentemente no confía en la posibilidad de que la idea del muro sea anulada.

La promesa de Trump de construir un muro a lo largo de los más de 3.000 kilómetros de frontera con México ha provocado la indignación de la sociedad y el gobierno de México, quien ha rechazado tajantemente pagar por la obra como propone el presidente estadounidense.

“Si alguno de nuestros clientes nos pide cotizar materiales, tenemos la responsabilidad de hacerlo, pero eso no implica que Cemex participaría en la obra”, dijo un vocero de la compañía.

Cemex confirmó las declaraciones de su ejecutivo y agregó que hasta la fecha no cuentan con detalles técnicos de la obra y que nadie los ha buscado para participar en la misma.

Información de N24