De acuerdo con la revista Elle, Pitt no tenía entre sus contactos el número de Aniston, pero se las ingenió para conseguirlo entre su red de famosos conocidos. El actor le escribió a la actriz de Friends, un mensaje de felicitación por el día de su cumpleaños, el pasado 11 de febrero, y a partir de entonces siguieron en contacto.

“Brad le dijo a Aniston que ha tenido problemas tras su divorcio y que ambos intercambiaron mensajes recordando su pasado”, indicó una fuente cercana de la actriz a US Magazine.

El matrimonio de Brad y Jennifer terminó en septiembre de 2005, luego de que Brad decidiera iniciar una nueva relación amorosa con Angelina Jolie. Por su lado, Aniston se encuentra casada desde 2015 con el actor y director estadounidense Justin Theroux.

Al parecer, Theroux no está preocupado por que Pitt le envíe mensajes a su esposa. Incluso le parece bien que sean amigos. “Él sabe que Jennifer solo quiere ser amable con él”, aseguró la misma fuente.

En este momento Brad Pitt suena también en los medios porque protagoniza ‘War Machine’, la nueva película original de Netflix, dirigida por el australiano David Michôd. El filme está basado en el libro ‘The Operators: The Wild & Terrifying Inside Story of America’s War in Afghanistan’, del periodista Michael Hastings, según indica un boletín de prensa.

La historia narra las maniobras reales que el ejército estadounidense utilizó durante la cacería de Osama Bin Laden y otras de sus operaciones en Medio Oriente.

Información de El Farandi