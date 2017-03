Luis Enrique acaba de anunciar que no continuará en el Barcelona la próxima temporada en rueda de prensa. Antes se lo había comunicado a sus jugadores en el vestuario.

Anuncio sorprendente. “Aprovecho para acabar la rueda de prensa de una manera diferente. No seré entrenador del Barcelona la próxima temporada. Es una decisión muy difícil para mí, meditada, muy pensada y creo que tengo que ser fiel y justo a lo que pienso”.

Cumbre con el club. “En esta pretemporada tuve una reunión con Soler y Fernández que había posibilidad que no renovara. Me dijeron que no tuviera ninguna prisa para tomar esta decisión. El momento ha llegado”.

