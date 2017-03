Revelan que Vicente Fernández tiene un estado de salud “comprometido”

Lamentablemente Vicente Fernández ahora sufre de una lesión en las vértebras de la columna por la equitación y los 18 kilos de sobrepeso que tiene. Si no logra equilibrar su peso y no ceden los dolores, la alternativa es el quirófano, y eso es muy delicado porque no se sabe si saldría caminando o con lesiones de parálisis.

Los doctores de Chente saben que lo tienen que operar de la columna, pero primero deben bajarlo de peso, que en parte se debe a la cortisona que consume, y esa fue la razón por la que no acudió a la gala que ofreció su hijo Alejandro con motivo de su nuevo disco, Rompiendo fronteras.

El llamado Charro de Huentitán realiza sus actividades dentro de lo posible, además de recibir a sus fans en el rancho ‘Los Tres Potrillos’.

Información de El Farandi