La vuelta de “El Rey” Félix Hernández a la lomita se dio con buenas sensaciones al enfrentar a los Medias Blancas de Chicago este martes en el Comelbach Ranch, Glandale.

Hernández actuó por espacio de 2.0 entradas en las que permitió una rayita y tres hits. “Me siento fuerte de verdad. Tengo un poco más de control en la recta”, indicó a la Associated Press.

En total, el valenciano realizó 33 lanzamientos, dio un boleto y no recetó ponches. “Hice el lanzamiento de dos y cuatro costuras. Me quedé atrás en la cuenta un par de veces en el segundo inning y me pegaron hit. Hoy lancé mucho la recta, y estuvo bien. Los resultados me dicen que está funcionando. Estuve al 100%, lanzando de todo. El slider está ahí y la curva también. Tengo que trabajar todavía en el cambio”, agregó.

Piensa en el Clásico

El debut de Venezuela en el Clásico Mundial será frente a Puerto Rico el 10 d marzo en México y como no podía ser otro, el abridor de la escuadra de Vizquel será Félix Hernández.

Antes de partir a México, Hernández tendrá otra salida el domingo frente a los Atléticos de Oakland. “La siguiente (apertura) será distinta. Probablemente haré más lanzamientos y estaré listo para mi primera apertura en México”, afirmó.

El mánager Scott Servais se mostró satisfecho por lo que vio del venezolano. “Creo que Félix lució bien. Lanzó muchas rectas, y fue bueno ver eso. La velocidad fue buena, de entre 90 y 92 mph”.

Información de Ovación