El Manchester United sumó su quinta Copa de la Liga inglesa en una final abierta al intercambio. El Southampton supo regresar de un resultado adverso con dignidad y con coraje, hasta el punto de que en el segundo tiempo se acercó a la remontada con un balón rematado por Oriol Romeu al larguero: “Se merecieron la prórroga”, explicó Mourinho en sala de prensa, en tono relajado: “Estoy muy contento por igualar a Clough y a Ferguson entre los entrenadores que más veces han ganado esta competición”, apuntó el portugués sin muchos alardeos, consciente de lo mucho que ha sufrido su equipo: “No me gustan las finales en las que te dan como favorito. Prefiero un Arsenal-Chelsea o un Chelsea-Liverpool en el que vas cara a cara. El Southampton es un buen equipo, están creciendo, pero no son el United y eso me preocupaba”, reconoció el técnico de los diablos rojos.

Acostumbrado a decidir en momentos claves, Ibrahimovic se erigió como héroe de una final que llegó al tramo final con incertidumbre. Mourinho, posteriormente, habló sobre el sueco, a quien admira por su competitividad feroz: “Fui su entrenador. Sabía que tenía potencial para venir a Inglaterra. Se sentía preparado para afrontar el reto a principio de temporada, y lo está demostrando”, desveló el luso, que bromeó sobre la continuidad de Zlatan de cara al próximo año: “Nunca he interferido en la decisión de un jugador. Me puse triste cuando decidió irse al Barça, pero lo respeté. Los fans del United, sin embargo, pueden ir a la puerta de su casa para pedirle que se quede”, subrayó Mourinho, aunque añadió que confía en retenerle.

Sobre el encuentro, The Special One valoró que “tuvimos suerte de ponernos 2-0, como también ellos al marcar en el descuento. Ese gol cambió el partido”. La reacción, personalizada en Gabbiadini, fue digna de elogio por parte del entrenador del United: “Fue un remate muy difícil. Es un fenómeno”, reseñó sobre el italiano, que anotó los dos goles del Southampton. Contento, pues, Mourinho suma su segundo título con el Manchester United con el objetivo de ir a por la Europa League y la FA Cup: “Queremos más”, acabó el portugués.

