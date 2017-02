Con la interpretación de la novena sinfonía, cerró este viernes el ciclo de conciertos de Ludwig van Beethoven a cargo de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar dirigidos por Gustavo Dudamel.

El ciclo de conciertos se llevó a cabo como parte de las actividades de celebración del 42 aniversario del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, y tuve como escenaria la sala Simón Bolívar del Centro de Acción Social por la Música en Quebrada Honda.

La novena sinfonía en Re menor, cuyo cuarto movimiento está basado en la “Oda a la alegría”, del escritor Friedrich von Schiller, constituye una de las piezas más solicitadas por los amantes de la obra de Beethoven.

El ciclo incluyó la obertura Egmont en Fa menor, y la Coriolano en Do menor; la sinfonía No 5 “Heroica”; las sinfonías No 5, 6, La Pastoral, 7 y 8.

Información de: AVN