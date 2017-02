Lo Dice Marco Michetti

Ya se viene la primera temporada de vacaciones del año y antes de emprender el viaje carnestolendos, para algunos otros quedarse en casa a descansar, acá les traigo lo último de mi columna semanal

Omar Riera es un modelo venezolano nacido en caracas , quien viene deseos de estar en el Mister Venezuela de este año y ya está entre los clasificados en el certamen masculino Centroccidental donde destacó por su porte único y respuesta muy inteligente , pues más que belleza este niño tiene encanto y una personalidad atrapante el ha realizado como actor varias temporadas en microteatro en la capital del país para niños y adultos en una faceta que quiere explotar en el cine y la televisión y para la cual creo tiene mucha madera, ha desfilado en pasarelas desde hace 7 años entre muchos para Bengugui, Koubee, y el Boliviano finalista de Proyect Runway Gustavo García, allí les dejo una muestra de este talentoso y cautivante joven que de seguro se hará sentir en el certamen nacional de la belleza y el talento masculino en 2017

Lasso lanza una canción escrita hace unos años en clave de Do, el tema NO ME TRATES DE OLVIDAR y es su nuevo tema promocional, una canción que habla de la etapa de negación justo luego de terminar una larga relación “Es una balada pop rock que escribí en Junio de 2013 en un vuelo Atlanta-Los Ángeles de 4 horas por la necesidad de una balada en mis producciones”, el tema ya cuenta con un video lyiric que utiliza simbología de tatuajes porque es una metáfora atinada de lo que es tener a alguien adherido a tu ser disfrutemos del video lyric aquí :https://www.youtube.com/watch?v=t65a6UWlSOI

Calendario de la belleza para el Miss Venezuela, ya en días pasado Srta Centroccidental celebro el casting final donde 25 señoritas quedaron calcificadas para una final que debe ser la noche del 12 de mayo en el Teatro Juárez de la capital larense, en Bolívar Falta un casting para fijar fecha final en Puerto Ordaz y Luisa Lucchi ya se pasea con sus pupilas por la ciudad modelo de Venezuela, el 20 de abril será el Miss Zulia en el palacio de los eventos, antes desfilaran a la prensa el 5 de abril en el Lía Bermúdez y el 10 sería la gala de ña belleza Zuliana , Katty y José Pulido me comentan que el Miss Aragua sin fecha final aun, anuncian para el 16 de marzo lo que llaman Noche Preliminar donde veremos a las más bellas disputándose su puesto para la gala final, Miranda , Táchira y Mérida esperan por mas Misses, la belleza activa la economía de nuestro país e impulsa a la juventud a cumplir metas con disciplina y constancia.

Oscar 2017 , cita ineludible del cine mundial, lamentablemente Venevisión por razones políticas no lo trasmite mas , recuerden aquel llamado de libertad para Venezuela que hizo que suspendieran en 2014 la trasmisión por temor a que el gobierno los sancionara , Jared Leto al ganar su premio comenzó con el mensaje de solidaridad contra este gobierno que atropella la opinión de quienes los adversan, lo veremos por otro canal de cable, por ahora, para la mejor película, solo he visto 2 , La La land y Manchester frente al Mar , el premio debe ir a la primera por excelente dirección, historia , fotografía y música , Casey Affleck debe ganar el premio al mejor actor, su actuación en Manchester frente al mar es increíble ¡! , Para mejor Actriz le otorgo mi preferencia a Natalie Portman por su papel en Jackie la célebre esposa del ex presidente norteamericano asesinado, estuvo grandiosa , Viola Davis debe ganar a la mejor actriz Secundaria por su papel en Fences mientras prefiero al novel Lucas Hedges como mejor actor secundario por su sensible desempeño en Manchester frente al Mar , La land Land debe ser galardonada por Mejor fotografías, Mejor Guion Adaptado , Mejor Dirección de Arte , Mejor Canción Original y Mejor Montaje, es increíble de verdad las emociones que despierta esta película, allí les dejo mis apreciaciones sobre lo que más me gusta ver, películas ¡ mran mas en su sitio oficial http://oscar.go.com/

Las grandes capitales del mundo tienen su semana de la moda, y Barquisimeto la tiene desde 2011, yo mismo la funde con mi firma de modelos Model by Marco y el apoyo de Cortulara en su palacio de la calle 25 lo cual marcó pauta para otras agencias que realizan desde entonces sus eventos allí, en ese entonces fue un hecho inédito 4 noches de moda con más de 6 diseñadores locales y nacionales en cada jornada, y les traigo la noticia de que en 2017 se repite la historia y serán 5 noches de moda vida y belleza, en un escenario único donde la música, las artes y la gente más exitosa del país se darán cita, eso será un secreto por ahora, todo esto enmarcado en la celebración de mis 25 años de carrera en el ámbito de la belleza, siempre queriendo darle lo mejor a mi ciudad y país como pionero en esto eventos , pronto conocerán más detalles, en la foto los modelos que fueron imagen e esa Semana de Moda Jesús Carlos Añez y Stephany González de mis grandes descubrimientos y quienes seguro estarán de nuevo mostrando sus talentos,

Viña del mar llega al mundo en alas del festival¡! Un evento muy visto y con gran reputación y donde no sé por qué los animadores se besan a cada inicio, Isabel Pantoja cubrió las expectativas, después del lleno en Madrid debutó en el plano internacional en el festival chileno, presentación que ya estaba pautada hace meses ya donde estaría ajunto a juan Gabriel de estar vivo ,por eso la expectativa fue más grande que en otras ocasiones sumada a su reaparición después de estar en prisión , y su temple y carácter se hicieron sentir al regañar en vivo a los jurados , SIC ; “Hay muchos sitios para hablar, no la primera fila. Y a una artista, sea quien sea, hay que respetarla. Y los amores vienen un poquito más tarde. Y las risas y los móviles (celulares), y todo lo demás. Para todo hay tiempo, y hay que sonreír”, estoy de acuerdo son la maja española , la gente se ha vuelto mal educada y no se da cuenta que las manos son para aplaudir a los artistas y no para estar tecleando un teléfono frente al escenario ,además pidió especial atención a la canción que le dedico a su ex marido fallecido el torero Paquirri “Era mi vida él “ , pidiendo respeto, a como artista y sus sentimientos, cosas de estar frente a una grande del canto ¡ acá algo de ella en esos momentos https://youtu.be/rGiMQOewmRg

Sofia Imber, mujer culta , integra y de esas grandes que ha construido este país desde la cultura y el arte ha fallecido, la recuerdo de pequeño en un programa de entrevistas matutino en Venevision junto al que creo era su esposo Carlos Rangel, fundó y creo museos como el MACSI irrepetibles y que han querido de borrar de la historia infames personeros de este gobierno incapaz de hacer ni fundar nada , Sofía se va dejando un legado de respeto y amor por este país que la acogió a ella y a su familia , dando lo mejor de si para un futuro promisorio que de seguro quienes la recordamos y valoramos tendremos, paz a su alma.

Isabel II , es lo que para Enrique VIII sería un insulto, tantas esposas muertas y despreciadas por no darle un varón y hasta con la iglesia católica rompió este celebre Rey inglés para poder casarse con la “Ana Bolena” pues si no era varón el resultado de su unión no habría sucesión al trono, y si bien la primera monarca de Inglaterra fue Matilde De Inglaterra solo de Abril a noviembre de 1141 ,l ahija de Enrique VIII Isabel huérfana de madre gracias qa que su majestad la asesinara para continuar con sus matrimonios fallidos , Isabel I fue una reina notable y por cierto la última de la casa Tudo.Hoy otra Isabel II , está batiendo Records y siendo mujer llega a los 65 años de reinado, con rumores sobre su salud y posible no dimisión del título nobel que ostenta, muy criticado ahora pues en otras monarquías los viejos reyes y reinas ceden el poder a sus hijos príncipes o princesas quedándose solo con el título emérito, “Larga Vida a la Reina” es un lema vitoreado por las multitudes, y parece que da resultado.

HOLA no es solo un saludo, es el nombre dela clásica y clonada revista española que bien sabe de moda, estilos de vida y es como una especie de libro sagrado para quienes aman este mundo, y son cuatro protagonistas de excepción la nueva portada: Verónica Blume, Judit Mascó, Ariadne Artiles y Helen Svedin embajadoras del estilo europeo que rompe esquemas. Dentro de esta edición un interesante cara a cara de estilo entre madre e hija: Melania e Ivanka Trump.

Calvin Klein estrena nuevo logotipo bajo la dirección de Raf Simons. La noticia aparecía por primera vez en Instagram estos días , acompañado de una imagen del diseño en cuestión: “Presentamos el nuevo logotipo de Calvin Klein. Un retorno al espíritu original, un reconocimiento al fundador de la casa de moda, en colaboración con el director de arte y diseñador gráfico Peter Saville”. Sin duda, Simons quiere dejar huella en la historia de la firma como director general creativo. Por el momento, ha combinado las colecciones ready to wear de hombre y mujer, ha designado como director creativo de Calvin Klein Home a Clémande Burgevin Blachman y ha establecido el servicio hecho a medida para todos los públicos con cita previa.

Cumpleañeros celebres de aquí y de allá;

EL Dj Alberto Kretschmar Trabousi en 25 de febrero, La ex Miss y Modelo María Iannuzzo el 27 y el Comunicador y Alcalde José Barreras el 28

Me voy por hoy, pero siempre estaremos en contacto por mi correo marcomichetti@gtmail.com y mi sitio en twitter @marcomichetti ¡ nos leemos pronto