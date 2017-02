“En el 2016 atendimos a 94 mil personas en los diferentes programas sociales, en este año aspiramos ampliarlos, porque la gente clama por comida y medicinas eso no puede esperar, necesitamos a un pueblo sano para sacar a este país adelante. Ayudamos a la gente no por populismo, sino para tener una ciudad atendida que sienta que a los gobernantes nos duelen sus problemas”.

Así inició su discurso de rendición de cuentas ante la Cámara Municipal, el Alcalde de Iribarren Alfredo Ramos, que posteriormente entregó el libro del ejercicio fiscal de su gestión 2016 a la presienta del ente edilicio concejala del Partido Socialista Unido de Venezuela( Psuv) Teresa Linares.

El primer mandatario local expresó que desde que inició su gestión busca gerenciar la ciudad dando respuesta a las comunidades; acotó que lo que ha conseguido durante sus recorridos por cada sector es la necesidad de comida y medicinas.

En este mismo sentido señaló que esta situación no es solo en Iribarren, expuso que un estudio realizado por la Universidad Central de Venezuela expresa que el 82% de los venezolanos dice habar bajado de peso entre 7 y 8 kilogramos durante el año pasado, por tal motivo el gerente local dijo que es necesario atender ese grave problema a través de programas sociales”.

“… Un pensador dijo cuando el hambre toca la puerta, la ideología sale por la ventana, nosotros aspiramos a una ciudad ideal no ha engrandecer el nombre de Alfredo Ramos, no me baso en el populismo, en ninguna parte veran en las obras de esta gestión con mi cara en una valla publicitaria, la marca que yo quiero dejar en los barquisimetanos es el bienestar común sin tinte político y aspiro a la reelección porque quiero completar los proyectos que tenemos para la ciudad”.

Igualmente Ramos afirmó que uno de los grandes logros del 2016 fue resolver el problema de la recolección de basura en la capital larense, donde se incorporó una nueva operadora con 31 camiones, “logramos hacer de Barquisimeto la ciudad más limpia de Venezuela, aunque reconocemos que seguimos trabajando para mejorar aún más ”.

Enfatizó que la gestión municipal ha estado en un entorno muy difícil por la profunda crisis económica ,”Hemos hecho los esfuerzos necesarios para atender a nuestro pueblo, logramos realizar la prolongación de la avenida Los Horcones; la avenida Jardines del Aeropuerto, el Paseo de la Devoción, avenida Lara, Paseo Juan Guillermo Iribarren, Parque Cardenalito del Este, avenida Vargas, Argimiro Bracamonte, Rómulo Gallegos, y Parque Barquisimeto, con una inversión de más de 811 millones de bolívares”.

Señaló que actualmente se realizan trabajos de rehabilitación vial en la antigua vía El Tocuyo, parroquia Juan de Villegas, igualmente efectúan un plan de bacheo en el centro de la ciudad y barrio Unión.“Otra tarea difícil ha sido recuperar los espacios públicos y lo estamos haciendo este año también, un 60% de los recursos se destinan al mantenimiento de la ciudad”, comentó.

Ramos consideró que 2017 podría ser aún más crítico que el año 2016, por esta razón aprobó el aumento de la cesta tickets para los trabajadores a 108.053 aunque aún no ha recibido los recursos por parte del gobierno nacional, aseguró que cubrirán el déficit con la recaudación de impuestos municipales. “Es necesario hacer estos ajustes, porque cuando el Presidente de la República Nicolás Maduro anuncia un aumento salarial incrementa todo debido a la improvisación y la falta de control de la inflación, apuntó.

Información de: Nota de Prensa