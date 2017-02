Maluma respondió a las exigencias contra su misogínia

Es uno de los artistas más perseguidos de este Festival de Viña, y con una fiel y gran fanaticada que día a día le hace guardia en la casona que arrienda en Con Con. Maluma llegó a revolucionar la ciudad jardín y el certamen, que hasta ahora solo lo ha tenido en la silla del jurado. Este viernes, sin embargo, el reggaetonero subirá al escenario de la Quinta Vergara, abriendo la cuarta jornada.

Previo a su debut en el festival, el artista de 23 años conversó con la prensa, y respondió a una de las constantes críticas que se le hacen y que cobró fuerza por estos días. Se trata de la polémica por las letras de sus canciones, varias de ellas calificadas como misóginas. La Corporación por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Miles), de hecho, pidió que no se interpreten canciones que denigran a las mujeres. Específicamente consultado por el hit Cuatro Babys, Maluma señaló: “Lo que siempre he dicho de esa polémica es que a un actor no lo pueden acusar de asesino si en una película mató a alguien. Es lo que hacemos los cantantes, interpretamos cosas que pasan a los demás, lo que pasa el día a día. Yo tampoco estoy obligando a la gente que escuche mi canción. Sin duda es una de las canciones con más visualizaciones en mis redes, se convirtio en un éxito en mi carrera”. Así, sobre la idea de sacarla del repertorio, fue tajante: “No existe posibilidad”, dijo, poniendo de ejemplo temas como Juanito Alimaña de Willie Colon y Hector Lavoe, “que es de un sicario que sale a buscar el pan para su familia”. Y continuó: “Yo no estoy arrepentido de la canción. Se convirtio en un éxito no por mi: los fans son los que deciden si es bueno o no. Es lo que la gente y el pueblo quiera”.

Posteriormente agregó: “No pueden juzgar o tomar en serio con lo que pasa con una canción. Le han dado demasiada importancia. Sé que tengo una responsabilidad y que soy un ejemplo para jóvenes. Pero ahora estoy enfocado en mi nuevo disco. Sé que les va a encantar y que se van a llevar una gran sorpresa con lo que van a escuchar”.

El artista adelantó además algo de su show en la Quinta Vergara. “El tiempo es corto y hay que tirar todas las cartas desde el principio, porque no hay mucho tiempo. Sé que el público de Viña es exigente y hay que darle lo que la gente quiere escuchar”. En esa misma línea, aseguró que habrá “varias sorpresitas, cosas que van a marcar la diferencia. La Quinta se merece una presentación a la altura”, y que eso contempla “esos trabajos con otros artistas como Shak (Chantaje, junto a Shakira), Ricky (Vente Pa’ Ca) y Thalía (Desde esa noche). Son canciones que no pueden faltar en el repertorio”.

Maluma también fue consultado por el gesto solidario que se robó las portadas en los últimos días: la donación de su sueldo festivalero para la reconstrucción de Santa Olga, luego del devastador incendio que afectó a la zona. “Cuando llegué a Chile me di cuenta de una realidad impactante y lo mínimo que podía hacer era, después del cariño que me han dado, devolverles la mano. Y no solo de dinero, sino que de compañía. Bastaron pocos minutos para que tomara esa decisión después de conocer a Alejandra”, dijo sobre la mujer que cuyo caso se dio a conocer en la misma transmisión del festival. “Es parte de lo que he venido a hacer a la tierra, dar un poco de alegría y un poco de esperanza a quienes lo necesitan”, agregó.

El artista se presentará este viernes, abriendo la noche festivalera donde también actuarán el humorista Rodrigo Villegas y el chileno Américo.

Información de: La Tercera